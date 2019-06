Guido Thurk spielt den Tatortreiniger »Schotty« in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel, zu sehen am Donnerstag, 26. September, im Ratsgymnasium als Auftakt der Theaterreihe »Die großen Sieben«.

Rheda-Wiedenbrück (WB). Mal fesselnd und spannend, mal lustig und unterhaltsam: Die Theaterreihe »Die großen Sieben« lockt in der neuen Saison 2019/20 mit zahlreichen Höhepunkten und bekannten Schauspielern. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Aula des Ratsgymnasiums.

Auf den Saisonauftakt am Donnerstag, 26. September, werden sich sicher nicht nur langjährige Fans dieser Kult-Serie freuen: »Der Tatortreiniger« kommt! Heiko »Schotty« Schotte räumt auf, wenn die Spurensicherung längst gegangen ist. Und während er mit den Bürsten hantiert, bekommt er Besuch von Hinterbliebenen, Fremden, manchmal sogar von den Geistern der Ermordeten. Auf seine ganz eigene Art bringt er die Dinge wieder in Ordnung.

Gänsehaut ist angesagt am Donnerstag, 24. Oktober, bei Agatha Christies »Mausefalle«. Der Krimi, der seit 1952 jeden Abend in London aufgeführt wird und damit den Weltrekord hält, spielt in einer einsam gelegenen Pension. Unter den Gästen, die hier vor dem Schneesturm Zuflucht gesucht haben, scheint sich ein Mörder zu befinden. Wem kann man noch trauen?

Die bekannten Schauspieler Tanja Schumann und Dustin Semmelrogge werden das Publikum am Donnerstag, 5. Dezember, begeistern. Auf dem Programm steht die Komödie »Weihnachten im Stau«. Welch ein Horror! Auf dem Weg zur Familienbescherung gibt es auf der Autobahn eine Vollsperrung. Nach dem ersten Frust wird halt mit den Leidensgenossen gefeiert. Doch plötzlich taucht der Weihnachtsmann auf…

Chansons live gesungen

Mehr als 20 Millionen Menschen haben den Film gesehen, jetzt wird die Geschichte auf die Bühne gebracht. In »Monsieur Claude und seine Töchter«, zu sehen am Montag, 20. Januar, ist der stockkonservative Notar Claude entzückt, dass seine jüngste Tochter einen Katholiken heiraten möchte, schließlich hat er bereits einen jüdischen, einen muslimischen und einen chinesischen Schwiegersohn. Doch die Freude währt nicht lange.

Bei der schrägen Komödie »Kunst« treffen die Besucher am Dienstag, 25. Februar, auf eine erstklassige Besetzung. Leonard Lansink als grantelnder Realist Marc, Luc Feit als nervöser Kunstliebhaber Serge und Heinrich Schafmeister als liebenswerter Chaot Yvan streiten sich um ein teures Bild. Doch dann steht nicht mehr das Kunstwerk auf dem Prüfstand, sondern die Freundschaft der drei.

Atemlose Spannung verspricht am Dienstag, 17. März, »Blackout«. Mit dem Thriller ist dem Bestsellerautoren Marc Elsberg ein großer Erfolg gelungen. Das Szenarium ist beklemmend: Durch einen Terroranschlag auf das Stromnetz bricht das gesellschaftliche Leben zusammen. Jeder kämpft ums Überleben. Als der Informatiker Piero Manzano einen Hackerangriff vermutet, wird er unverhofft selbst zum Gejagten.

Mit dem berührenden Musiktheater »Spatz und Engel« endet die Spielzeit am Montag, 20. April. Erzählt wird die Geschichte der beiden Diven Marlene Dietrich und Edith Piaf, die gemeinsam durch Höhen und Tiefen gingen. Die populärsten Chansons der beiden Stars werden live gesungen.

Abonnements für die »Die großen Sieben«, Einzelkarten sowie Geschenkgutscheine sind ab Juli bei der Flora Westfalica unter Tel. 05242/93010 erhältlich.