Rheda-Wiedenbrück (WB). Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag in Rheda-Wiedenbrück ein 15-jähriges Mädchen belästigt.

Der Teenager ging gegen 14 Uhr mit einem Hund an einem Wäldchen an der Neuenkirchener Straße aus Richtung Am Fichtenbusch entlang. Der junge Unbekannte pfiff dem Mädchen zunächst hinterher, dann zeigte er sich ihm in schamverletztender Weise.

Der Exhibitionist konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 16 bis 17 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, braune Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt eine lange Hose und ein T-Shirt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 05241/869-0 entgegen genommen.