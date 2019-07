Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr war eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Ringstraße unterwegs, als sie von einem Mann auf einem Pedelec überholt wurde. Ihren Angaben nach griff der Unbekannte dabei an den Lenker des anderen Rads. Die Frau kam zu Fall, der Mann fuhr einfach weiter. Ein 55-jähriger Zeuge auf einem Motorroller kam unmittelbar nach dem Vorfall vorbei und nahm die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte nach dem Handy des Rollerfahrers und fuhr weiter. An der Straße In der Helle schlug der Pedelec-Fahrer dem Mann ins Gesicht. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich ebenfalls.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, gepflegter Bart, schmächtige Statur und südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er eine beige lange Hose und ein dunkles Sweatshirt. Beide Verletzten kamen mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser.

Über diesen Sachverhalt hinaus, meldete sich am Donnerstag eine 39-jährige Frau bei der Polizei, die am Dienstag gegen 16.35 Uhr auf der Kirchstraße in Wiedenbrück unvermittelt von einem Mann geschlagen worden war. Sie beschreibt den Täter so: etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, ohne Bart, mit dunklen kurzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem Fahrrad unterwegs.

In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Ansprechpartner sind die ermittelnden Beamten in Gütersloh, Tel. 05241/8690.