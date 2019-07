7. Wiedenbrücker Staffelmarathon Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

Zum siebten Mal veranstaltete die LG Burg am Sonntag das Team-Event, und 85 Staffeln machten sich im Rhedaer Schlosspark, wo die Veranstaltung zum zweiten Mal gastierte, auf den Weg über 42,195 Kilometer. Am Ende siegte erstmals ein Mixed-Team: Drei Frauen und vier Männer der DJK Gütersloh liefen nach 2:27:26 Stunden unter dem Beifall der »Konkurrenz« als Erster über den Zielstrich. Dahinter sorgten fünf Tennisspieler des TC Herzebrock für eine faustdicke Überraschung.

Schon in der ersten von 21 Runden setzte sich das Mixed-Team der DJK Gütersloh an die Spitze. Neben Startläufer Ferhat Sino, der als einziger fünf Runden absolvierte und den Staffelstab auch als Schlussläufer ins Ziel trug, gehörten Jonas Barwinsky (4), Georg Eckert (4), Christian Groß (4), Maren Wortmann (3), Silvia Noya Crespo (1) und Michelle Rannacher (1) der siegreichen Equipe an. Die beiden Top-Läuferinnen mussten es wegen Verletzungen bei einer Runde belassen.

Zwischendurch hatte sich sogar eine Sensation angebahnt. Nach 14 Kilometern lag die Mannschaft des TC Herzebrock mit 35 Sekunden vor der DJK Gütersloh an der Spitze. Marvin Galke (22), Niclas Funke (28), Sebastian Ahlke (26), Christian Habig (55) und Memo Malalla (26), allesamt aktive Tennisspieler, stürmten in herzerfrischender Weise durch den Schlosspark. »Eigentlich waren nur die Top-10 unser Ziel«, wunderten sich die Herzebrocker über den Zwischenstand. Am Ende mussten sie die »Profis« zwar wieder ziehen lassen erreichten mit 2:31:46 Stunden aber eine beeindruckend gute Zeit.