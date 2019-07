Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Brandner begrüßte am Montag Karl-Josef Laumann im Haus der Ausbildung in Rheda Wiedenbrück. Er ist im Kabinett von Armin Laschet Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Förderung der beruflichen Bildung sei ein wichtiges Thema in der Gesellschaft. Es komme nicht nur darauf an, Beschäftigungsfelder nach vorne zu bringen, sondern genug Ausbildungsplätze zu schaffen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sagte Brandner in seiner Begrüßung.

Laumann informierte die Besucher über die Arbeitsmarktpolitik in NRW: »Der heutige Arbeitsmarkt unterscheidet sich von früher wie Tag und Nacht.« Während 1957 nur 7 bis 9 Prozent der jungen Menschen in NRW das Abitur hatten, seien es heute beinahe 60. Das Problem sei, dass das Abitur heutzutage nur noch eine Vorbereitung auf das Studium darstelle. Jedoch sei es wichtig, dass den Abiturienten auch die Welt der dualen Ausbildung nahe gebracht wird: »Viele junge Leute, die aus der Schule kommen, sind nicht ausbildungsreif.« Aus diesem Grund seien erhebliche Hilfen notwendig.

Laumann bietet ein Ausbildungsprogramm für Jugendliche an. Es kostet 36.000 Euro pro Person. Dies würde er jedoch in Kauf nehmen: »Denn man löst keine Probleme nur mit kleinen Projekten«, betonte er. Ziel sei es, möglichst viele Betriebe für Ausbildungsplätze zu gewinnen. Ebenfalls wichtig sei es, dass die Betriebe die Praktika, die die Jugendlichen in ihrer Schulzeit absolvieren sollen, interessant und spannend gestalten. Wichtig sei ihm auch, dass in Ausbildungsberufen Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien tätig sind.