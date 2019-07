Von Stephan Rechlin

So aber bleibt dem neuen Vorstand Emilian Klein die schlechte Nachricht zu seinem Amtsantritt im April 2020 erspart. Statt dessen kann er auf einem soliden, vom Duo Hüser/Twent gelegten Fundament aufbauen.

Unter dem Druck niedriger Zinsen und hoher Sicherheitsauflagen ist es der Kreissparkasse 2018 gelungen, die Kundeneinlagen um 6,7 Prozent, das Kreditgeschäft um 3,6 Prozent und darüber die Bilanzsumme um 6,3 Prozent zu erhöhen. Sollte es bei der Kapitalrendite des Vorjahres (0,07 Prozent) bleiben – was Werner Twent zumindest nicht dementierte – dann dürfte die Kreissparkasse bei einer Bilanzsumme von 2,8 Milliarden Euro ihren Jahresüberschuss von 1,9 Millionen Euro gehalten, vielleicht sogar auf zwei Millionen Euro aufgestockt haben.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Damit liegt sie in allen Wachstumskategorien über dem Durchschnitt der westfälisch-lippischen Sparkassen. Das gilt vor allem für die Cost-Income-Ratio, also jenen Betrag, den die Sparkasse investieren muss, um einen Euro zu verdienen. Im westfälisch-lippischen Sparkassen-Durchschnitt liegt der bei 63,4 Cent; in Rheda-Wiedenbrück sind es 47,4 Cent (Zahl für 2017). Darin spiegelt sich die schon 2015 von Hüser/Twent eingeleiteten Sparmaßnahmen bei Personal und im Filialnetz wider. Mit 314 (2017: 321) Mitarbeitern in zehn Filialen ist die Kreissparkasse auf die von Jahr zu Jahr intensiver werdende Digitalisierung ihres Geschäftes vorbereitet. Johannes Hüser: »Unsere Kunden nutzen im Durchschnitt 18 mal pro Monat die Sparkassen-App auf ihren Handys. Sie besuchen zehnmal die Online-Filiale. Sie nutzen viermal die Selbstbedienungsautomaten. Aber sie suchen nur einmal im Jahr die Beratung in einer unserer Geschäftsstellen auf.«

Kredite für Wohnungsbau

Kredite wurden vor allem für den Kauf oder den Neubau von Immobilien vergeben. Dort geht es um hohe Summen, aber niedrige Margen. Höhere Bedeutung gewinnt deshalb der Verkauf von Wertpapieren, von Lebens- und Rentenversicherungen sowie »Produktbündeln« zu Gesundheits-, Kraftfahrzeug- und allgemeinen Lebensrisiken. An ihnen verdient die Sparkasse über Provisionen. Dieses Geschäft steht und fällt mit guten Beratern. Darum leistet sich die Sparkasse eine Ausbildungsquote von 8,7 Prozent – derzeit werden 25 neue Bankkaufleute ausgebildet – und eine 160.000 Euro hohe Investition in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Vereine, Schulen, Kitas wurden mit 860.000 Euro gefördert.