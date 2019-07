Von Wolfgang Wotke

Rheda-Wiedenbrück (WB). Die Zahl der Fahrradunfälle und -diebstähle ist seit mehreren Jahren ein Dauerthema im Kreis Gütersloh. »Hier gibt es überdurchschnittlich hohe Werte«, sagt Polizeisprecherin Katharina Felsch. Deshalb hat es am Donnerstag erneut eine groß angelegte Präventions-Aktion der Polizei in Rheda-Wiedenbrück gegeben.

Im Fokus standen dabei auch E-Bikes und Pedelecs. Die Beamten kontrollierten nicht nur, ob Fahrräder und Pedelecs verkehrssicher waren und die Fahrer sich richtig im Straßenverkehr verhielten. Wie Einsatzleiter und Polizeihauptkommissar Claus-Bernd Mikus sagte, sei es ebenfalls wichtig, Verkehrskontrollen zu den Themen Fahrraddiebstahl, Fahrradsicherung und Registrierung durchzuführen. Diese Überprüfungen haben insbesondere vor dem Bahnhof in Rheda stattgefunden.

Wie kann ich mein Rad gegen Diebstahl sichern? Was empfiehlt die Polizei? Was mache ich, wenn mein Rad gestohlen wird? Zu diesen Fragen gaben Kriminalhauptkommissar Guido Baratella und Mikus Antworten. Wenn möglich, sollte das Rad mit dem Rahmen immer an einem festen Gegenstand, einem Fahrradständer oder Laternenpfahl, angeschlossen werden, erklärte Mikus. »Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus.« Sie könnten das Rad mitsamt Schloss mühelos wegtragen oder auf einen wartenden Lastwagen werfen und damit wegfahren. Außerdem sollte das Fahrradschloss nicht auf Bodenhöhe angebracht werden, »denn dann können Diebe ihr Werkzeug am Boden abstützen.«

Nützlich ist die Fahrradhalterdatei

Welche Schlösser sind die besten? Generell gilt laut Guido Bara­tella: »Je robuster, desto besser.« Schlösser aus Panzerkabel wiegen wenig, seien flexibel und oft lang genug, um Rahmen und beide Räder zu sichern. »Wer sein Zweirad häufig an Risikoplätzen wie Bahnhöfen abstellt, sollte sich aber etwas Stabileres zulegen.« Massive Kettenschlösser seien flexibel und schwer aufzubrechen. Besonders wenn sie lang genug sind, um das Zweirad inklusive der Räder festzuschließen, wiegen sie jedoch sehr viel – dafür sei das Rad aber relativ sicher.

Die Polizei im Kreis setzt auf die freiwillige Registrierung der Räder in der sogenannten Fahrradhalterdatei. Bei der Polizei als auch bei vielen Händlern ist dazu ein Erfassungsformular erhältlich. Darin werden die persönlichen Daten des Besitzers und die Angaben zum Fahrrad eingetragen, wie zum Beispiel die Rahmennummer. Ein Exemplar werde per Post oder über eine spezielle App an die Polizei verschickt, das zweite soll der Besitzer aufbewahren, falls er den Diebstahl anzeigen muss. Ein großer Vorteil ist, dass man die Rahmennummer des gefundenen oder sichergestellten Fahrrads sofort polizeilich überprüfen könne, erklärt Baratella.