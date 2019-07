Was auch immer im Park der Flora Westfalica und in ihren Gebäuden elektrische Energie benötigt – es ist inzwischen ausschließlich »grüner« Strom, der dafür sorgt.

Vorbei die Zeiten, als ein bunter Strommix aus den Steckdosen der GmbH in die Geräte floss. Kohle, Kernkraft und Co. haben ausgedient, die Flora Westfalica setzt auf Energie aus Wasserkraft und ist damit zu 100 Prozent CO2-frei.

Einsparung beträgt 130 Tonnen Kohlendioxid im Jahr

Der Vergleich macht den Fortschritt deutlich: Bei 300.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch summiert sich die Einsparung der Flora auf respektable 130 Tonnen Kohlendioxid im Jahr – verglichen mit dem Energieträgermix, der ansonsten in Deutschland produziert wird. Und der stammt bekanntlich nicht nur aus Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen; Kernkraft und Kohle haben mit rund 50 Prozent immer noch einen hohen Anteil an der Stromerzeugung.

437 Gramm CO2 werden beim aktuell gültigen Energieträgermix für die »Produktion« einer Kilowattstunde Strom freigesetzt, Wasserkraft macht’s mit null Gramm. Lieferant der Flora Westfalica ist das Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück.

" „Klimaschutz ist für uns ein wichtiges Thema.“ Klaus Geppert "

»Klimaschutz ist für uns ein wichtiges Thema«, sagt Klaus Geppert, Gartenbau-Ingenieur der Flora. »Und Wasserkraft gehört ja zu den saubersten Formen der umweltfreundlichen Energiegewinnung.« Produziert wird der TÜV-zertifizierte Strom übrigens in norwegischen, nach modernsten Umweltstandards errichteten Wasserkraftwerken. Wird das möglicherweise teuer bezahlt? »Man kann auch mit Ökostrom wirtschaftliche Angebote machen«, versichert Stadtwerk-Geschäftsführer Torsten Fischer. Und so sind die Stromkosten für die Flora Westfalica nach dem Wechsel nicht gestiegen, und die Umwelt profitiert davon.

Eine Stunde kostet fünf Euro Strom

Doch wofür braucht die Flora Westfalica eigentlich den Strom? Sichtbares Zeichen ist die Wasserfontäne im Emssee, die nur deswegen so kraftvoll in die Höhe steigen kann, weil eine starke Pumpe den nötigen Druck erzeugt. Wenn die eine Stunde läuft, kostet das, wie der Park-Chef der Flora Westfalica, Klaus Geppert, vorrechnet, rund fünf Euro an Strom. Aber der ist ja inzwischen grün, da lässt sich das Schauspiel besonders entspannt genießen.

Es gibt aber noch andere Verbrauchsstellen – den Rosengarten etwa mit seinem Wasserspiel und den Bodenlampen im Eingangsbereich sowie auf dem Hauptweg, das Büro des Jugendkulturrings an der Langen Straße, die Flora-Verwaltung am Rathausplatz, der Kiosk in der Spielerei, das Bleichhäuschen, natürlich das alte Reethus und bald die neue Stadthalle, der Skatepark und die Picknickscheune.

" „Wir wollen die Energiewende in Rheda-Wiedenbrück vorantreiben.“ Torsten Fischer "

Auch die Parkwege müssen schließlich bei Dunkelheit ins rechte Licht gerückt werden. »Wir wollen die Energiewende in Rheda-Wiedenbrück vorantreiben«, sagt Torsten Fischer von den Stadtwerken. Die Flora Westfalica leistet hierzu gern ihren Beitrag.