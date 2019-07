Von Wolfgang Wotke

Nach offiziellen Angaben haben am ersten Tag 1400 Radler, darunter auch etliche E-Bikes, teilgenommen. Doch am Ende waren es mehr als 2000. »Viele Radfahrer haben sich noch kurzfristig angemeldet oder haben sich einfach untergemischt«, glaubt Petra Innocenti, Flora Park-Mitarbeiterin. Selbst Landrat Sven-Georg Adenauer und Rheda-Wiedenbrücks Bürgermeister Theo Mettenborg kamen aus dem Staunen kurz vor dem Startschuss nicht heraus: »So viele Radfahrer hat es hier wohl noch nie gegeben.«

Das Fahrradgroßereignis, veranstaltet von Westlotto in Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung und WDR 4, findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt. Das Ziel des Events ist es, sich dabei nicht nur sportlich zu betätigen, sondern auch die Region besser kennenzulernen und mit netten Leuten zusammen zu sein.

An diesem Freitag folgt die längste Etappe

Etwa 30 Polizeibeamte sicherten die Tour vom Start im Flora Park in Rheda-Wiedenbrück bis zum Tagesziel, dem Domplatz in Paderborn (45 Kilometer). 15 Polizeimotorräder, aus ganz OWL zusammengezogen, und sechs DRK-Kradfahrer begleiten die Radfahrer an allen vier Tagen.

Die zweite Etappe ist mit 65 Kilometern die längste dieser Tour und startet an diesem Freitag. In Detmold und Leopoldshöhe werden Pausen eingelegt, bevor es dann zum Etappenziel nach Bielefeld geht. Morgen findet ein Rundkurs von Bielefeld nach Bielefeld statt. Nach zwei Pausen in Herford und Bad Salzuflen endet diese Etappe im Bielefelder Ravensberger Park. Nach insgesamt etwa 210 Kilometern erreicht die Tour am Sonntag nach einem Stopp am Hotel-Residenz Klosterpforte in Marienfeld wieder den Startpunkt in Rheda-Wiedenbrück.