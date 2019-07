»Sommer im Küstergarten« in St. Vit: Gemütliche Lagerfeueratmosphäre ist an der Grillschale zu spüren, wo sich die Kinder auch Stockbrot backen konnten. Das Wetter hätte nach Meinung der Veranstalter beständiger sein können. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Zu den zahlreichen Gästen zählte auch NRW-Landtagspräsident André Kuper aus dem benachbarten Rietberg, der dem Verein immer wieder seinen Respekt ausspricht für den Mut und den Tatendrang, das alte Küsterhaus aus dem Jahre 1658 zu renovieren, um es später als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen. Er versprach weiterhin Unterstützung, insbesondere was die Möglichkeiten von Fördermitteln des Landes betrifft. Schon jetzt ist klar, dass aufgrund gestiegener Baukosten in den vergangenen Jahren die kalkulierten Kosten nicht ganz eingehalten werden können. Doch dem sieht man positiv entgegen.

Es hat sich viel getan in den letzten Wochen. Die Fachwerkwände werden gerade verputzt, die Rohinstallationen sind soweit fertig, und als nächster Schritt werden die Fenster eingebaut. Immer wieder ruft der Verein zur ehrenamtlichen Mithilfe auf. So wurden jüngst im einhundert Jahre alten Backsteinhaus Tapeten entfernt und die neuen Balken farblich angepasst. Auch rund 250 Meter Hecke wurden in Eigenleistung geschnitten.

Der erste Vorsitzende Ludger Vollenkemper bedankte sich bei den Gästen für ihr Kommen und versprach, dass das Haus auch schon bald wieder für Besichtigungen geöffnet werden kann. Derzeit sei es durch zahlreiche frei liegende Leitungen auf dem Fußboden zu gefährlich. Der Gesamterlös des Sommerfestes fließt in die Renovierung. Geplant ist, dass im kommenden Jahr im September die Eröffnung gefeiert werden soll.

Eröffnung soll im September 2020 sein

Doch zurück zum Sommerfest. Damit hat der ausrichtende Verein »Dorf aktiv« seit ein paar Jahren wettertechnisch immer ein bisschen Pech. »Sommerfeste können wir nicht, dafür klappt es am 1. Mai immer super«, nahm Ludger Vollenkemper das Wetter mit Humor. DJ Hannes Reischel legte Platten auf und hatte Klassiker aus den 70er und 80er Jahren, von Abba über Sting und den Dire Straits bis hin zu Hot Chocolate, im Programm und erfüllte auch so manchen Sonderwunsch. Er hatte ein gutes Gespür dafür, was die Besucher wollten.

Bereits am Nachmittag hatte das bunte Benefizfest begonnen, und insbesondere Familien mit Kindern kamen. Ein Minibagger stand für die älteren Kinder bereit. In der angrenzenden Wiese durften sie unter Anleitung ein Loch baggern. Bei so manchem Baggerführer war jedoch nicht eindeutig klar, wer mehr Spaß hatte: der Papa, der freundlicherweise seinem Nachwuchs zur Hand ging, oder das Kind selbst.

Sehr gut angenommen wurde das eigens für den Verein »Dorf aktiv« hergestellte Küster Bräu. Ein süffiges dunkles Bier, das den Besuchern sehr gut schmeckte. In zünftigen Henkelgläsern serviert, war es eine willkommene Abwechslung zu den sonst üblichen Getränken. Ferner sorgte eine Tombola für Spaß und Spannung. Leonhard Westhoff verkaufte unermüdlich Lose. Noch am Abend fand die Preisverleihung statt. Dabei hatte der Verein auf heimische Produkte gesetzt wie Gutscheine für Milch von der Milchtankstelle Engemann, Hühner, Hähnchen und Fleisch von heimischen Bauern, Gartenwerkzeug, zwei Brauereibesichtigungen für jeweils zehn Personen bei Hohenfelde in Langenberg und sogar ein Spanferkel für 30 Personen, das fertig zubereitet und gegart angeliefert wird.