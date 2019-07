Von Carsten Borgmeier

»Wir wollten uns das nicht mehr antun, auch wenn uns der Schritt nicht leicht gefallen ist«, sagt die gelernte Hotelfachfrau mit Blick auf das an der Eusterbrockstraße 44 idyllisch gelegene, markante Fachwerkgebäude.

Um das ganze Hickhack – in dessen Zusammenhang auch mehrere Strafanzeigen erstattet worden sein sollen – zu verstehen, sei es wichtig, die Eigentumsverhältnisse zu kennen, führt Sylvia Dust aus. Demnach habe das gesamte, 1938 für die Reichspost errichtete Verstärkeramt auf rund 5000 Quadratmeter großem Grundstück seit ungefähr 1999 ursprünglich Hans Schalück und seinem in Hamburg lebenden Sohn Sebastian gehört.

Nach und nach hätten sie Teile der Immobilie, darunter auch zwei frühere Dienstwohnungen rechts des Haupthauses, verkauft. In diesem Zusammenhang habe ihr Schwiegervater Roland Dust (76) 2010 das Hauptgebäude mit einer Wohn- und Nutzfläche von ungefähr 240 Quadratmetern sowie angrenzendem Garten (2000 Quadratmeter) erworben. Dieser habe es 2017 an Sohn und Schwiegertochter weiterverkauft.

2012 erwarb der Verein »Radio- und Telefonmuseum im Verstärkeramt« unter dem Haupthaus befindliche, 560 Quadratmeter große Kellerräume, die er seit 2003 nutzt. Ein weiteres, ähnlich großes Keller-Areal befindet sich aber noch im Eigentum der Schalücks.

»Obwohl ihm am Verstärkeramt fast nichts mehr gehörte, hat sich Hans Schalück weiter als Verwalter aufgespielt«, berichtet Sylvia Dust über den Ursprung der Streitigkeiten. Auch ihre frühere Mieterin, eine Heilpraktikerin, sei mehrmals von Schalück auf dem Hof »rüde angepfiffen« worden, sagt die 44-Jährige.

Das Verstärkeramt im Portrait In den 1920er Jahren entwickelte sich nach Angaben des Radio- und Telefonmuseums Wiedenbrück zu einem Fernkabelknotenpunkt für das Telefon- und Fernschreibwesen. Im Zuge der Kriegsvorbereitungen wurde 1938 zwischen Wiedenbrück und St. Vit mit dem Bau des neuen Verstärkeramtes zur Signalanhebung begonnen, um die Verluste auf den Fernkabeln auszugleichen. Die unterirdischen Räume bekamen zur Tarnung ein nachempfundenes westfälisches Bauernhaus aufgesetzt. Die Torbalkeninschrift heißt übersetzt: »Sinn und Sorgfalt, Schweiß und Fleiß haben gebaut dies Haus in großer Zeit«. Mit Hilfe von Verstärkern (anfangs mit Röhrenverstärkern) werden die Signale im Pegel angehoben, um die Kabelverluste auf den langen Leitungen auszugleichen. Bis 1999 war das Areal im Eigentum der Deutschen Telekom.

Und als sich zudem ihre Schwiegereltern nicht aus ihrem Café-Betrieb heraushalten wollten, und es in den Kellerräumen Schalücks mehrfach zu »lauten, exzessiven Partys« gekommen sei, »blieb uns nur der Verkauf als letzter Ausweg«, so Dust. So ist jetzt ein Wiedenbrücker Zahnarzt neuer Eigentümer des Objekts. Der Kaufpreis habe bei 519.000 Euro gelegen, berichtet die 44-Jährige. Er lasse derzeit die Café-Räumlichkeiten zu Wohnungen umbauen, berichtet Dust.

Die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe stellt Hans Schalück auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage in Abrede: »Ich versichere an Eides statt, dass es in den Räumen des Verstärkeramtes seit dem Verkauf des Cafés an Dust seit sieben Jahren keine Partys gegeben hat.« Dieses »hervorragende Ausflugslokal« sei von einer »ungeeigneten Person« betrieben worden, meint Schalück und spricht damit auf die 44-Jährige an. Schalück: »Die Stammgäste haben sich zurückgezogen. Frau Sylvia Dust hat dieses wunderbare Café vor die Wand gefahren und sucht jetzt einen Schuldigen.« Schalück bezichtigt die 44-Jährige überdies, beim Verkauf falsche Angaben gemacht zu haben. Deshalb sei die Baustelle von der Stadt stillgelegt worden.

Die ausführende Architektin, Schwester des neuen Eigentümers, widerspricht: »Von falschen Angaben ist uns nichts bekannt, und die Baustelle wurde auch nicht stillgelegt. Im Gegenteil: Wir kommen gut voran.«