Von Paul Edgar Fels

Konzern ruft außerordentliche Beiratssitzung ein

Das teilte Robert Tönnies’ Anwalt Marc Jünger am Dienstag mit. Grund sei, dass die Geschäftsleitung des Konzerns, in der Clemens Tönnies sitzt, nicht aber sein Neffe Robert, nun doch »entsprechend nachgegeben« habe und eine außerordentliche Beiratssitzung einberufen habe. Damit sieht Robert Tönnies seinen Anspruch auf vertragsgemäße Einbindung des Beirates als erfüllt an. Die Kosten des Verfahrens solle die Holding tragen, heißt es in dem Schreiben an das Landgericht Bielefeld.

Unnötiger Rechtsstreit soll verhindert werden

Die Beiratssitzung findet, wie berichtet, am 1. August statt. Tagesordnungspunkt ist laut Einladung des Beiratsvorsitzenden Reinhold Festge: »Die vorsorgliche Genehmigung des Erwerbes von Zimbo.« Wie es in der Einladung heißt, unterliege das Projekt »Zimbo« nicht der Zustimmung des Beirates – was Robert Tönnies anders sieht. Gleichwohl solle der Erwerb »vorsorglich der nachträglichen Genehmigung des Beirates unterworfen« werden. Damit solle »ein in der Sache unnötiger Rechtsstreit « verhindert werden.