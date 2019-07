Die Auswahl an vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukten wächst – der klassische Grünkernbratling ist von gestern. Foto: dpa

Würzig, fest, saftig: Der Biss in den Burger offenbart eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem fleischhaltigen Original. Auf dem deutschen Markt sind neuartige Fleischersatzprodukte angekommen. Kaum ein Grillfest in diesem Sommer, auf dem nicht über »Beyond Burger« oder »Incredible Burger« diskutiert wird.

Zahlreiche Alternativen zu Soja und Getreide

Bestand Fleischersatz bis vor wenigen Jahren hauptsächlich aus Getreide oder Soja, so gibt es inzwischen zahlreiche Alternativen: Pilze, Bohnen und Erbsen, aber auch Exotisches wie die Jackfrucht, deren Inneres an Hähnchenfleisch erinnern soll.

Die neuartigen Burger basieren auf Erbsen-, Weizen- oder Sojaprotein. Mit Grünkernbratlingen haben sie nichts mehr gemein.

Ein Drittel aller Haushalte will Fleischkonsum reduzieren

Aber warum muss das Ganze schmecken und faserig sein wie echtes Fleisch? Das liege an der Zielgruppe, sagt der Gießener Lebensmittelchemiker Holger Zorn. Zu der gehören nicht die zehn Prozent Vegetarier und Veganer, sondern jene – größere – Gruppe der Konsumenten, die zwar Fleisch essen, das aber reduzieren wollten: laut Gesellschaft für Konsumforschung mehr als ein Drittel aller Haushalte. Und wer die Wahl hat, entscheidet sich für Ersatzprodukte nahe am Original. Zorn: »Ein Lebensmittel, das nicht schmeckt, kann ökologisch sein, wie es will, es wird nicht gekauft.«

Beim Grillen zeige sich, dass es um mehr gehe als um Fleischkonsum: »Fleisch ist auch ein Symbol für das männliche Geschlecht. Traditionelle Männer sind überzeugte Fleischesser.« Beim sommerlichen Gartenfest werde eine Millionen Jahre alte Menschheitsgeschichte reproduziert, behaupten Psychologen.

Tönnies entwickelt Alternative zum fleischhaltigen Burger

»Die Erfindung des Feuers und der Mann als Jäger, der grillen darf. Die Frau stimmt dem zu. Das ist ein ganz primitives Geschlechtsrollenmuster«, sagt Christoph Klotter. Vegetarismus und Veganismus hingegen seien weiblich geprägt. Die neuen Pflanzenburger stellten einen Kompromiss dar. Der alte Dinkel-Grünkern-Bratling sei der breiten Bevölkerung nicht so vermittelbar.

Inzwischen ist im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück der Schlachtkonzern Tönnies dabei, ebenfalls eine Alternative zum fleischhaltigen Burger zu entwickeln. Dabei geht es dem Unternehmen nach Angaben von Pressesprecher André Vielstädte neben Konsistenz und Geschmack auch um einwandfreie Zutaten. Die Entwickler seien mit Hochdruck dabei. Aber noch sei nicht absehbar, wann das Produkt marktreif sein werde.

Geringe Nachfrage: ersten Versuch 2018 abgebrochen

Tönnies hatte auf dem Höhepunkt der Veggie-Welle 2015 schon einmal einen Versuch mit fleischfreien Lebensmitteln gestartet, diesen 2018 aber wegen zu geringer Nachfrage abgebrochen. Vegetarische Wurst gibt es weiterhin bei der zum Konzern gehörenden Tochterfirma Rügenwalder.