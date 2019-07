Rheda-Wiedenbrück (WB/stl). Stell dir vor, es sind Sommerferien, und trotzdem ist eine Menge los in der Stadt. Das lässt sich mit Fug und Recht über Rheda-Wiedenbrück in diesen Tagen sagen.

Am vergangenen Wochenende war die Band Sixtyfive Cadillac auf dem Rhedaer Rathausplatz zu Gast, 500 Zuhörer waren begeistert. Diesmal stehen am Sonntag, 28. Juli, gleich zwei Angebote auf dem Terminkalender, die unterschiedlicher nicht sein können. Und das Beste ist: In beiden Fällen ist der Eintritt für die Besucher frei.

Gänsehautmomente sind auf dem Wiedenbrücker Markt garantiert. Wenn die Band Saitenspringer & Friends am Sonntag, 28. Juli, Klassiker der Rock- und Popgeschichte spielt, ist Partystimmung angesagt. Das Platzkonzert startet um 15 Uhr. Handgemachte Rockmusik, sommerliche Temperaturen und Biergartenatmosphäre passen wunderbar zusammen, und wenn dann »Wish You Were Here« und »Here Comes The Sun« erklingen, ist der Genuss perfekt. Die vierköpfige Band verbindet virtuoses Gitarrenspiel und groovige Bassklänge mit Schlagzeugrhythmen und der einfühlsamen Stimme von Sängerin Angie zu einem satten und mitreißendem Sound. Der Eintritt ist frei.

Hüpfalarm im Park

Der Hüpfalarm wird dagegen im Flora-Park ausgerufen. Pia ist die energiegeladene Frontfrau. Sie tanzt und springt und singt gemeinsam mit den Kindern. Ihr Partner Nino ist Sänger und Gitarrist. Er ist unglaublich witzig und kennt die verrücktesten Musik-Geschichten. Im Rahmen der Kinder-Open-Air-Reihe »Zauberbaum« kommt die Pia-Nino-Band am Sonntag auf die große Wiese vor dem Seilzirkus im Flora-Westfalica-Park. Beginn des Kinderkonzertes ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Brave Liedchen und Ringelei waren gestern, die Pia-Nino-Band hat sich »Kindermusik zum Mitrocken« auf die sprichwörtliche Fahne geschrieben. Das begeistert die Kinder und gefällt auch den Eltern. Wenn die beiden Musiker loslegen, ist Spaß und Action angesagt. Flotte Skanummern wie der Hit »Der Koffer ist zu klein«, starke Rocknummern und zum Tanzen einladende Folksongs gemischt mit modernen Beats, das ist das Erfolgsgeheimnis des Duos. Die Pia-Nino-Band hat haufenweise eigene, knackige Songs im Gepäck, und die handeln von geheimen Privatdetektiven, vom Klein sein und Groß werden, von Mathefreaks, vom Cool sein und vom richtigen Umgang mit Matsch.

Nähere Informationen zu diesen und anderen Veranstaltungen gibt es bei den Mitarbeitern der Flora Westfalica unter Tel. 05242/93010 oder im Internet.