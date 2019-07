Von Wolfgang Wotke

Die Männer im Alter von 27, 28 und 34 Jahren sollen über drei Jahre hinweg gefälschte Lieferscheine akzeptiert haben. Der Schaden: fast vier Millionen Euro.

Staatsanwalt Moritz Kutkuhn erklärte während seiner Anklageverlesung, dass die Angeklagten für die Annahme und Organisation von Lieferungen und das Wiegen von Fleisch verantwortlich gewesen seien. Dabei soll es sich um gekühlte Schweinehälften aus Polen gehandelt haben. Das hätten sie ausgenutzt, um die Gewichtsangaben später manuell auf den Lieferscheinen zu manipulieren.

In der Zeit vom 9. Januar 2016 bis zum 28. Januar 2019 sollen die Beschuldigten bei den Lastwagen der beteiligten polnischen Firmen das Warengewicht in den Papieren um jeweils zwei Tonnen erhöht haben.

250.000 Euro erhalten?

Das hätten die angeklagten Mitarbeiter, so Kutkuhn, insgesamt 1788 Mal gemacht. Für die Manipulationen sollen die drei Männer ein Entgelt von insgesamt 250.000 Euro erhalten haben. Dadurch sei für die Firma Tönnies ein wirtschaftlicher Gesamtschaden von knapp vier Millionen Euro entstanden.

»Gegen die zwei polnischen Unternehmen laufen in Polen separate Verfahren. Einen Kenntnisstand darüber haben wir noch nicht vorliegen«, berichtete Moritz Kutkuhn am Rande des Verhandlungsauftaktes.

Nach Informationen dieser Zeitung soll ein anonymer Hinweis eines anderen Mitarbeiters dazu geführt haben, dass das Unternehmen den Schwindel selbst aufgedeckt hat. Daraufhin habe Tönnies umgehend die Staatsanwaltschaft in Bielefeld informiert.

»Manipulationsnetzwerk«

»In einem Manipulationsnetzwerk aus Lieferanten, Fälschung der Lieferscheine sowie Manipulation der Gewichte sei der Betrug durchgeführt worden«, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Der 28-jährige Angeklagte aus Gütersloh sitzt seit Februar in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Detmold ein. Die beiden anderen Angeklagten aus Rheda-Wiedenbrück und Harsewinkel sind auf freiem Fuß, weil sie in festen Familienverhältnissen lebten und daher keine Fluchtgefahr bestehe.

Inzwischen seien Kontrollen so umgestellt, dass eine Manipulation beim Wiegen in Zukunft nicht mehr möglich sei, heißt es von Seiten Tönnies’. Man führe zudem zivilrechtliche Verfahren durch und erhebe Schadensersatzansprüche. Zu den laufenden Verfahren will sich das Unternehmen nicht weiter äußern. Der Vorsitzende Richter Sven-Helge Kleine hat nur die Anklageschrift verlesen lassen. Der Prozess wird am 16. August, 13 Uhr, fortgesetzt.