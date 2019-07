Deshalb versammelten sich am Donnerstag bei Temperaturen von mehr als 40 Grad zahlreiche Menschen vor dem Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück, um gegen die Ausbeutung sogenannter Nutztiere zu protestieren. Sie forderten auf zahlreichen Plakaten einen Sinneswandel in der Gesellschaft, was den Umgang mit fühlenden Lebewesen betrifft. Viele von ihnen engagieren sich regelmäßig bei Mahnwachen, die von der Ortsgruppe Bielefeld der Organisation »Animal Save« organisiert werden.

Am Donnerstag jedoch zeigten sich die Aktivisten fassungslos: Sie dokumentierten, wie trotz ihrer Meinung nach bei unerträglichen Temperaturen mehrere beladene Transporter den Schlachthof anfuhren. Die Tierrechtler haben sich deshalb in einem schriftlichen Appell an die zuständigen Behörden gewandt. Darin heißt es unter anderem: »Jeder Transport ist für die intelligenten und von Natur aus neugierigen Tiere mit Stress verbunden, aber die hohen Temperaturen bedeuten zusätzliche Qualen für die Tiere. In den Sommermonaten darf es keine Transporte geben, insbesondere da fraglich ist, ob überhaupt sicher gestellt werden kann, dass die Tiere nicht dehy­drieren.«

Katharina Friess, eine der Organisatorinnen, verständigte kurzerhand auch die Polizei und das Veterinäramt des Kreises Gütersloh. Ihre Einschätzung: »Ob es Konsequenzen geben wird, ist ungewiss, da kurze Transporte ungeachtet der hohen Außentemperaturen weiterhin erlaubt sind. Damit sind Strecken unter acht Stunden gemeint, für die es derzeit leider kaum rechtlichen Auflagen gibt.«

Die Aktivisten weisen noch auf einen anderen Aspekt hin: »Mit unserem Konsumverhalten können wir unmittelbar dazu beitragen, das Leid der Tiere zu verringern«, betont Fabrice Matthes, der sich ebenfalls an der Organisation beteiligt hatte und wie die meisten Teilnehmer für eine vegane Lebensweise wirbt.