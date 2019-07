Großeinsatz für die Feuerwehrleute aus Rheda und Wiedenbrück am frühen Freitagmorgen: Sie wurden zum Brand einer Gartenhütte am Fliederweg gerufen.

Der Alarmruf war um 3.59 Uhr in der Leitstelle eingegangen. Ein Anbau der Garage stand genauso wie eine Gartenhütte und Buschwerk beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen. In letzter Sekunde konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass sich der Brand auf die nebenstehende Garage und ein Wohnhaus ausbreitete. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über einen längeren Zeitraum hin, da die verbrannten Überreste von Gartenhütte und Terrasse auseinander gezogen und einzeln abgelöscht werden mussten. Mittels Wärmebildkamera suchten Einsatzkräfte parallel nach Glutnestern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Angaben zu der Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Ermittler der Polizei Gütersloh haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.