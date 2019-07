Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Die Stadt Rheda-Wiedenbrück kann in Kürze wieder einige Wohnungssuchende, die sich Eigentum zulegen möchten, glücklich machen. In Wiedenbrück tut sich eine Menge.

Auf dem ehemaligen Grundstück, wo die vor einem Jahr abgerissene Villa der Fabrikantenfamilie Pflug-Schrobenhauser an der Hellingrottstraße 40 stand, wird ein neues Wohnquartier mit zehn Eigentumswohnungen, verteilt auf zwei Häuser, ein Doppelhaus sowie ein Einfamilienhaus, entstehen. Die Firma Spehr ist Bauträger und hat das knapp 3000 Quadratmeter große Areal 2017 erworben.

Bernhard Pflug kaufte 1924 das weitläufige Grundstück zwischen Hellingrott- und Varenseller Straße. Es befand sich damals vor den Toren der Stadt. Siedlungsbebauung gab es so gut wie keine. Das änderte sich in späteren Jahren, als Wiedenbrück immer weiter wuchs und die Firmenhallen schließlich von allen Seiten mit Wohnhäusern umschlossen wurden.

Vor den Toren der Stadt

Projektentwickler für das neue Baugebiet ist die SKW Haus und Grund. Gemeinsam hat man auf Grundlage eines städtebaulichen Vertrages mit der Stadt Rheda-Wiedenbrück die Bebauung des Geländes geplant. Ein aufwändiges und sehr ansprechendes Farb-, Gestaltungs- und Energiekonzept wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Goetsch und der Stadt erstellt. Dass man die Wohnlage ganz klar als bevorzugt bezeichnen kann, dass wusste seinerzeit schon die Fabrikantenfamilie. Es sind lediglich 750 Meter bis in die Innenstadt; Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kindergarten, Freizeitmöglichkeiten wie das Hallenbad, das Freibad und der Stadtwald sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Der Personennahverkehr ist durch eine Bushaltestelle in der Nähe gesichert.

Ansgar Stahl, Geschäftsführer der SKW Haus und Grund Immobilien GmbH, erläutert die Vorteile des neuen kleinen Baugebietes, dass für alle Generationen geeignet sei. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei, es befinden sich Aufzüge in den beiden Fünf-Parteien-Häusern und die Wohnungen sind ohne jegliche Kriterien zu erwerben. Alle Häuser haben den KfW-55-Standard. Die Beheizung der Eigentumswohnungen erfolgt über Erdwärme. Unter den Wohnungen befindet sich eine Tiefgarage mit 13 Stellplätzen. Nur einige Besucherstellplätze sind überirdisch angeordnet, um den Blick ins Grüne zu bewahren. Alle Häuser inklusive der beiden hinteren angesiedelten Einfamilien- und Doppelhäuser sind im Stil ähnlich gestaltet, damit dass Gebiet eine gewisse Ruhe aufweist. Die Wohnungen haben Größen von 82 bis 129 Quadratmeter. Die NRW-Bank unterstützt den Wohnungsbau und ermöglicht ein günstiges Darlehen. Baubeginn soll Anfang des vierten Quartals 2019 sein.