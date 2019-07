Das amtierende Königspaar Mareike I. Seidel und Peter I. Daniel hatte vor großem Publikum das Königsschießen eröffnet. Schnell waren die Insignien gefallen: Major Jörg Markmann sicherte sich mit dem 21. Schuss die Krone, zwei Gewehrladungen später holte Schriftführerin Hanni Brückner den Apfel, und nach weiteren sechs Treffern freute sich Annegret Langhorst vom aktuellen Silberthron über das Zepter.

Dann setzten die Grünröcke dem stolzen Königsadler mächtig zu. Schnell waren bis um 19 Uhr die Flügel erbeutet. Doch dann verabschiedeten sich rasch die bisherigen Königsanwärter – ein dramatisches Finale mit stetig wechselnden Bewerbern nach hektischen Beratungen nahm seinen Lauf.

Plötzlich erschienen zwei völlig neue Kandidaten: Helü-Vorsitzender Jörg Johannpaschedag gab um 19.38 Uhr den 170. Schuss ab. Ihm folgte direkt Michael Wiedenhaus, der die letzten Reste zu Boden holte und frenetisch als neuer König gefeiert wurde. Der Technische Angestellte ist seit 1984 engagierter Schütze und war drei Jahre nach seinem Eintritt Jungschützenkönig. Nun regiert er mit Ehefrau Ingrid, die als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin in Bethel arbeitet.

Neuer Hofstaat steht fest

Dem neuen Hofstaat von König Michael II. und Königin Ingrid I. Wiedenhaus gehören an: Jörg und Annette Johannpaschedag, Franz-Josef und Karin Lücke, Jürgen und Kirsten Otterpohl, Martin und Marlis Schnieder, Roland Fohrmann und Heidrun Witte, Andreas und Susanne Hartmann, Jürgen und Martina Handeik sowie Ralf Wiedenhaus und Marlies Siefert.

Mit hohen Auszeichnungen des Bundesverbands der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften wurde im Rahmen des Schützenfrühstücks und des Frühschoppens das Engagement von drei Grünröcken gewürdigt: Der Hohe Bruderschaftsorden (HBO) ging an den langjährigen Fahnenmajor Jochen Weißer und Paul Hinse von der zweiten Kompanie. Der bisherige Major Werner Wixmerten und »Brückenbauer zwischen allen Schützengenerationen« wurde mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz (SEK) ausgezeichnet. Der Jugendverdienstorden in Bronze ging an den bisherigen Hauptmann Kai Küsterameling für seinen erfolgreichen Einsatz für die Jungschützen und die Jungschützen-Damen.

Das noch amtierende Regentenpaar König Peter I. und Königin Mareike I. Seidel hatte mit seinem jugendlich-charmanten Hofstaat im Zentrum des ersten Festtags der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft gestanden. 39 Beförderungen, der erste Festumzug und ein schwungvoller Tanzabend bildeten am Samstagabend weitere Glanzlichter.