Rheda-Wiedenbrück (WB). Das Schützenfest in Batenhorst ist für einen 25-Jährigen in der Ausnüchterungszelle zuende gegangen. Der Rheda-Wiedenbrücker hatte stark alkoholisiert Rettungsgdienst und Polizei beleidigt.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei zu dem aufgebrachten Mann gerufen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 25-Jährige gab zunächst an, mit bislang unbekannten Personen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten zu sein. Wegen seiner Verletzungen wollte ihn der Rettungsdienst vor Ort behandeln. Doch währenddessen beleidigte er die eingesetzten Kräfte und bedrohte sie. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mussten die Situation entschärfen.

Auch den Polizeibeamten gegenüber war der Rheda-Wiedenbrücker sehr aggressiv und beleidigend, so dass sie ihn bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam nahm. Ein Ermittlungsverfahren, auch zu der ursprünglichen Schlägerei, wurde eingeleitet.