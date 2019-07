Ein großer Tag für die Jungen und Mädchen: Sie dürfen bei dem Spatenstich für den Neubau an der DRK-Kita »Budenzauber« an der Heidbrinkstraße in Rheda-Wiedenbrück mitmachen. Zukünftig finden dort 72 Kindergartenkinder Platz. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Der DRK-Ortsverein Rheda-Wiedenbrück wird seine zweigruppige Kita an der Heidbrinkstraße in Wiedenbrück erweitern. Mit einem Neubau für zwei weitere Gruppen soll das bestehende Angebot am Standort ergänzt werden. Steigende Geburtenraten und ein nach wie vor hoher Familienzuzug stellen die Stadt Rheda-Wiedenbrück vor die Herausforderung, zeitnah zusätzliche Kindergartenplätze schaffen zu müssen. Nach Berechnungen der Verwaltung werden in den kommenden Jahren etwa 230 Betreuungsplätze benötigt.

Gestern haben nun Bürgermeister Theo Mettenborg, Peter Heinz Woste als Mitglied des Stadtrats, Dr. Ina Epkenhans-Behr als Fachbereichsleiterin für Jugend, Bildung und Sport, Fürstin Marissa zu Bentheim-Tecklenburg als Vorstandsvorsitzende, Johannes Granas (»Das ist ein dynamisches Projekt) und Franz Westhoff als Vorstandsmitglieder des DRK sowie Andrea Dohmen als Geschäftsführerin des DRK den ersten Spatenstich gesetzt. Die Politik hatte im Jugendhilfeausschuss beschlossen, je eine Gruppe für zehn Kinder unter drei Jahren und eine für 20 Kinder über drei Jahren dort einzurichten. Ein zweigeschossiges Haus mit einem flachen Dach wird auf einer Grundfläche von 200 Quadratmetern errichtet. Das gesamte Spielgelände für die zunehmende Anzahl an Kindern wird gleichzeitig neu gestaltet, so dass alle Kids in Zukunft genügend Spielmöglichkeiten vorfinden. Die Kosten für den Neubau werden überwiegend durch Fördergelder des Landes NRW und durch die Stadt Rheda-Wiedenbrück getragen.

Es ist ein Konzept erstellt worden, wie die Betreuung der 30 Kinder in der Übergangszeit nach besten pädagogischen Aspekten zu gewährleisten ist. Die Kitas »Abenteuerland«, »Tönnies« und »Klawitter« stellen Räumlichkeiten für die Betreuung der 30 Kinder zur Verfügung. Der DRK-Ortsverein hat außerdem fünf Fachkräfte, eine Anerkennungspraktikantin und eine Kita-Leitung eingestellt, die direkt nach den Sommerferien die Betreuung starten und auch den Übergang in den Neubau gestalten. Zukünftig wird die Kita »Budenzauber« 72 Kinder in je zwei getrennten Häusern mit je einer Leiterin betreuen.