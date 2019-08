Janina Plum, Rolf Fricke und Andrea Sandknop (von links) freuen sich auf den 1. Gute-Nacht-Flohmarkt am Mittwoch, 2. Oktober in der Innenstadt von Rheda. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Erstmals wird es einen Gute-Nacht-Flohmarkt in der Innenstadt von Rheda geben. Am Mittwoch, 2. Oktober haben 80 Hobbytrödler die Möglichkeit in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr Dinge feilzubieten.