Von Tim Bergheim

Rheda-Wiedenbrück (WB). Da wird es auf dem »Miles and More«-Konto in den nächsten zwölf Monaten wohl nur so rappeln, wenn der neue Schützenkönig in Nordrheda seine Amtsgeschäfte und repräsentativen Termine wahrnimmt. Denn Niko I. Hille, der im ­neuen Schützenjahr auf der Woeste regiert, wird als »der König mit der weitesten Anreise« in die Annalen der Bauernschützen eingehen.