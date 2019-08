Rheda-Wiedenbrück (WB). Es gab zwar Anlaufschwierigkeiten, aber am Ende muss man feststellen: Der SC Wiedenbrück ist in der Oberliga angekommen. Und das sogar mit einem emotional besonders wertvollen Erlebnis. Der Absteiger aus der Fußball-Regionalliga drehte im Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel einen 0:2-Rückstand zu einem verdienten 5:2-Sieg.

Foto: Henrik Martinschledde

Allerdings fiel ein Wermutstropfen in die Freude über den Erfolg: Rechtsverteidiger Daniel Latkowski verletzte sich in der 72. Minute bei einer Abwehraktion schwer und musste mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ins Krankenhaus transportiert werden.

Trainer Björn Mehnert hatte die Anfangsformation gegenüber dem Auftakt-1:1 in Gütersloh auf zwei Positionen geändert. Für den leicht angeschlagenen Tristan Duschke rückte Robin Twyrdy in die Innenverteidigung, und anstelle von Vadim Thomas begann Daniel Brinkmann im Sturm. Trotz der Hereinnahme von zwei Routiniers lief es beim SC Wiedenbrück in der ersten halben Stunde vorne und hinten nicht. »Wir haben nicht richtig gegengehalten«, erklärte Kapitän und Doppel-Torschütze Oliver Zech, warum die Gäste in einem fußballerisch wenig niveauvollen Kampfspiel deutlich Oberwasser hatten.