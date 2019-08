Rheda-Wiedenbrück (WB/mdel). Nach langer Diskussion beginnt nun die heiße Phase. Nachdem erste vorbereitende Maßnahmen bereits erledigt worden sind, soll in der zweiten September-Hälfte der Bau der Wiedenbrücker Emstreppe am Rand des Konrad-Adenauer-Platzes starten.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das Unternehmen Fechtelkord und Eggersmann aus Marienfeld Anfang des Monats mit der Herstellung der Wiedenbrücker Emstreppe beauftragt worden. »Die vorbereitenden Arbeiten zur Herstellung der Stufenanlagen werden zur Zeit von der Firma vorgenommen«, teilt der städtische Sprecher Martin Pollklas mit.

Die Produktion der Stahlrammpfähle, die die Konstruktion tragen werden, sei gestartet. Es handele sich um Sonderanfertigungen, die eigens für die Wiedenbrücker Emstreppe entstünden. Die Erdarbeiten befänden sich in der Vorbereitung. »Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass sie spätestens in der zweiten September-Hälfte starten werden«, so Pollklas.

Bis Ende des Jahres soll die Treppe fertig sein

Dazu gehört die Herstellung der Wasserhaltung und von vier Pfahlgründungen. Danach folgen die Betonarbeiten für die Untertreppe. Anschließend muss der Beton zehn Tage aushärten. Dann können die Betonfertigteile eingebaut werden. Nach restlichen Erdarbeiten folgt die Montage der Geländer.

Die Arbeiten sollen laut Stadtverwaltung auf jeden Fall bis Jahresende abgeschlossen sein. Es sei gewährleistet, dass der Konrad-Adenauer-Platz während der Herbstkirmes und während des Christkindlmarktes größtenteils zur Verfügung steht.

Stadt investiert 322.000 Euro

Die Wiedenbrücker Emstreppe kostet 322.000 Euro. Nachdem es um die Investitionssumme in der Vergangenheit größere Diskussionen gab, soll das Budget auf alle Fälle eingehalten werden. Die Preissteigerungen wegen der guten Konjunkturlage und eine umstrittene Kostenkalkulation führten dazu, dass das bereits gestartete öffentliche Ausschreibungsverfahren im März 2018 sogar von der Verwaltung angehalten wurde.

Erst Anfang des Jahres genehmigte der Rat das Investitionsvolumen in Höhe von 322.000 Euro. Die gute Nachricht: Der Stadt sind öffentliche Fördergelder in Höhe von 35.000 Euro in Aussicht gestellt worden, so dass sich die Summe noch verringern wird.