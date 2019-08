Von Waltraud Leskovsek

Drei Jahre nach der Gründung des Unternehmens zog Brockhaus bereits an den Pilgerpatt in eine eigene Immobilie um, wo er sein Sortiment bedeutend erweiterte. Damit fand Brockhaus eine echte Nische für die zahlreichen kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe und Privatkunden, die bei ihm von A-wie Arbeitsschutzkleidung bis Z- wie Zement alles bekommen, was sie tagtäglich für ihre Arbeit benötigen und auch bei Bedarf die abgezählten Schrauben, statt nur Großpakete.

Zum Jahresende wird der 64-Jährige jedoch seinen Baubedarf schließen. »Ich habe lange nach einem Nachfolger gesucht, aber leider niemanden gefunden«, erklärt er. Die Geschäfte würden gut gehen und auch das Internet mache ihm in seiner Branche nicht so viel Sorge. Es sei der Service, den Kunden die bei ihm schätzen. Von morgens sieben Uhr bis abends um 18 Uhr ist durchgehend geöffnet und auch samstags kann dort bis mittags eingekauft werden. Gerade in der ersten Stunde morgens würden sich die Handwerker auf dem Weg zu ihrer Baustelle die Klinke bei ihm in die Hand geben, erzählt er. Die langen Arbeitstage seien sicherlich ein Grund mit, warum sich kein Nachfolger finden ließe. Seine Mitarbeiter, zwischendurch waren es bis zu sechs, haben weitestgehend einen neuen Arbeitsplatz in Aussicht. Eine Tatsache, die Bernhard Brockhaus und seine Frau Anita, die das Büro leitet, beruhigt. »Der längste Mitarbeiter war über 25 Jahre da und auch die anderen haben alle mehr als ein Jahrzehnt zu verbuchen. Das schweißt auch zusammen«, sind sie sich einig. Die Entscheidung abzuschließen, sei ihnen nicht leichtgefallen, doch Brockhaus weiß, wenn er jetzt mit knapp 65 Jahren nicht aufhört, schafft er den Absprung womöglich nicht. Er möchte in Zukunft mit seiner Frau Radtouren machen – eine Leidenschaft die sie teilen. Ferner haben sie vier Enkelkinder in der Nähe wohnen, mit denen sie Zeit verbringen möchten. Und auch demnächst mehr Zeit für sein Hobby Singen haben zu können, gefällt Bernhard Brockhaus.

Wenn er zurückblickt, dann mit Zufriedenheit. Als er als Neueinsteiger seinerzeit begann, war es nicht einfach sich am Markt zu behaupten, doch er konnte sich schnell durch guten Service einen Namen machen. Ein bisschen Glück hatte er, als die Mauer 1989 fiel und viele heimische Unternehmen im Osten aktiv wurden. »Da nahm das Geschäft enorm Fahrt auf, weil ich schnell liefern und ein großes Warensortiment anbieten konnte«, erzählt er.

Bis Jahresende wird bei Brockhaus auf jeden Fall alles weiterlaufen, wie es der Kunde gewohnt ist. Lediglich die Anlieferung per LKW ist nicht mehr möglich.