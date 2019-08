Von Waltraud Leskovsek

»Gut, dass die beiden Stadtteile an einem Strang ziehen und gemeinsam ein innovatives Projekt nach vorne treiben«, sagte Margret Reker, Vorsitzende der Initiative Rheda bei der Vorstellung der City-Bonus-Card, die ab 1. September an den Start geht. Klaus Westermann, Gewerbeverein Wiedenbrück, ergänzte: »Es wurde Zeit, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen.« »Wenn wir damit Vorreiter für andere Kommunen wären, würde uns das freuen«, so Wirtschaftsförderin Nikola Weber, die die Aktion initiiert hatte.

Von den geplanten 30 Aktionspartnern hat man sich schnell entfernt. Mit 71 an der Zahl, von Handwerksbetrieben über Einzelhändler bis hin zu Dienstleistern, ist alles dabei, wo es sich lohnt, Punkte beim Einkaufen zu sammeln. Und damit die neue City-Bonus-Card auch direkt Fahrt aufnimmt, verschenkt das Stadtwerk die sonst mit drei Euro Schutzgebühr belegte Karte an ihre 4500 Privatkunden in den nächsten Tagen und sieht sich damit als Förderer des Projekts. Und auch Rheda wird gleich zum Start eine Aktion beginnen. Zum Altstadtfest (7. und 8. September) werden Mitglieder der Initiative an einem Glücksrad die ersten Bonuskarten als Gewinn ausloben. »Als Schmankerl werden wir durch einige Geschäfte schon ein Guthaben aufladen«, so Reker.

71 Partner sind schon dabei

Die Karte ist in teilnehmenden Geschäften gegen eine Schutzgebühr von drei Euro erhältlich. Die Käufer müssen sich online regis­trieren, und schon kann es losgehen mit dem Punkte sammeln. Bei jedem Einkauf werden Punkte gutgeschrieben: zwischen 1,5 und 3 Prozent des Einkaufswertes – je nach Geschäft freiwillig. Jeder Punkt entspricht einem Cent. Gesammelte Punkte können in beteiligten Unternehmen eingelöst werden. Das alles läuft über den zentralen Server des Dienstleisters. Der verspricht zudem, die gespeicherten Adressen nicht weiterzugeben. Mögliche Werbung erfolge maximal über die Rheda-Wiedenbrücker Geschäfte und nicht von auswärts.

Parallel zur Bonuscard gibt es auch Gutscheinkarten, die mit einem Betrag X zu erhalten sind. Der Beschenkte kann den Betrag in allen beteiligten Unternehmen einlösen. Der Gutschein ist laut einer Studie das beliebteste Geschenk der Deutschen. »Mit der modernen Gutscheinkarte setzt der Einzelhandel auf innovative Technik und wird 4.0«, erklärte Michael Knebel als Verantwortlicher des Dienstleisters.

Die City-Business-Card ist die dritte im Bunde und dient zur Nettolohn-Optimierung. Arbeitgeber können bis zu 44 Euro monatlich auf die Karte laden, die ihre Mitarbeiter zum Einkaufen nutzen können. Das würde Steuern und Lohnnebenkosten sparen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Geld in der Stadt bleibt, so Knebel. Auch Pendler würden so zum Einkaufen motiviert.

Infos gibt’s im Flyer

Für nähere Informationen zu der neuen City-Bonus-Card, zur City-Business-Card und zu der Citygutschein-Card werden in einem Flyer veröffentlicht. Dieser soll in allen Partnerunternehmen, den Rathäusern Rheda und Wiedenbrück sowie den Stadtbibliotheken ausliegen. Alle Unternehmen, die bisher nicht teilnehmen, sich jedoch für die Arbeitgeberkarte interessieren, können sich an Nikola Weber, Wirtschaftsförderin der Stadt, wenden. Erreichbar ist sie unter Telefon 05242/963320.

Alles Wissenswerte zu diesem Thema ist auch im Internet veröffentlicht.