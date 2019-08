Ein Teil des derzeit 25-köpfigen Paketzusteller-Teams vor der neuen DHL Zustellbasis an der Kupferstraße in Lintel zeigt das neue Gebäude. Benedikt Wapelhorst (rechts, Leiter der neuen Basis) ist mit dem Standort und den Bedingungen sehr zufrieden. Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Insgesamt 17 Verladetore gibt es in der 900 Quadratmeter großen Halle, die auf einer Gesamtfläche von 4500 Quadratmetern gebaut worden ist.

Derzeit 25 Zusteller beschäftigt

Benedikt Wapelhorst, Leiter der Zustellbasis, freut sich: »Investor Dr. Andreas Teckentrup hat unsere Wünsche umgesetzt und unsere derzeit 25 Paketzusteller sind glücklich, weil alles reibungslos abläuft.« Man hätte lange nach einem geeigneten Grundstück gesucht, bei dem die Größe, die Lage und auch der Kostenfaktor passt, sagt DHL-Sprecher Rainer Ernzer. Mit dem neuen Standort sei man glücklich, zumal er in einem Industriegebiet liege. Fahrzeugverkehr störe dort auch in den Morgenstunden niemanden.

Maßnahme war dringend nötig

Von Bielefeld aus wird die neue Zustellbasis frühmorgens von 3 Uhr an von Lastwagen mit Paketen angefahren. Bislang wurden die Pakete für Rheda-Wiedenbrück von Gütersloh aus verteilt. »Das war sehr umständlich, die Räumlichkeiten waren eng und wir hatten alleine durch den Weg von Gütersloh nach Rheda-Wiedenbrück täglich viel verlorene Zeit«, sagt Wapelhorst. »Die Maßnahme war dringend nötig«, fügt er hinzu.

Paketaufkommen steigt jährlich an

Jedes Jahr würde das Paketaufkommen um sieben bis acht Prozent steigen. Die Gütersloher Paketzusteller sind schon vor längerer Zeit nach Bielefeld Brackwede »ausgewandert«, weil es zu eng wurde für beide. Jetzt ziehen sie wieder um in ihr altes Domizil.

Deutlich näher am Kunden

Alle sind froh darüber, jetzt deutlich näher am Kunden zu sein. Da die neuen Zustelltore ein ebenerdiges Be- und Entladen ermöglichen, können die Zusteller jetzt auch rücken- und gelenkschonender arbeiten. Das freut besonders die »alten Hasen«, die schon über viele Jahrzehnte hinweg dabei sind – wie Oliver Kaliakatos, der seit 30 Jahren zuverlässiger Paketzusteller mit viel Herzblut ist.

Eigenständiges Arbeiten

So geht es vielen der Mitarbeiter. Sie mögen das eigenständige Arbeiten, weil ihnen niemand sagt, wann sie wo genau sein müssen, wann sie Pause machen oder wieder auf dem Hof sein müssen. »Mir ist es nur wichtig, dass zulässige tägliche Arbeitsstunden nicht überschritten werden und dass unsere Kunden zufrieden sind mit einem guten Service durch freundliche Zusteller«, so Wapelhorst weiter.

Zahl der Bezirke steigt zu Weihnachten deutlich

Zum Herbst hin werden neue Fahrer hinzukommen, denn wenn das Weihnachtsgeschäft Fahrt aufnimmt, werden die 15 Bezirke auf 24 erweitert. Dann wird in zwei Wellen beladen. Die Zahl der Pakete steigt in der Zeit von 3000 auf 5000 – Tendenz steigend.

Für die Zukunft gut gerüstet

DHL hat in Rheda-Wiedenbrück aber laut eigenen Angaben großzügig für die Zukunft geplant, um auf größer werdende Mengen vorbereitet zu sein. Auch der Bürotrakt und die Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter sind hell, freundlich und großzügig angelegt. Ein Team, dass sich auch nach getaner Arbeit mal noch zusammensetzt, gemeinsam grillt und den Zusammenhalt pflegt, ist dem Chef vor Ort wichtig. Auch dies sei in der neunen Basis deutlich besser umsetzbar.

Gute Planung ist das A und O

Ein Fahrer hat am Tag zwischen 115 und 120 Stopps und mehr würde auch nicht gehen. Deshalb muss Wapelhorst die Paketmengen genau beobachten und eventuell neue Bezirke legen. »Für die Leute, die wir eigens für das Weihnachtsgeschäft einstellen, haben wir auch danach immer einen Job«, betont der Basenleiter. Vielleicht nicht unbedingt in Rheda-Wiedenbrück, sondern in Gütersloh oder bei der Verbundzustellung an der Hauptstraße.