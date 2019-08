Der beliebte Comedian mit dem Ruhrpott-Charme wird am Freitag, 3. April 2020, um 20 Uhr in der neuen Stadthalle sein mittlerweile viertes Bühnenprogramm »Pass auf… kennste den?!« präsentieren. Für die heimischen Fans ein echter Glücksfall – hatte Krebs doch gerade erst am vergangenen Wochenende sein Publikum in der Rietberger Volksbank-Arena begeistert.

Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier – für einen Abend mit Markus Krebs braucht es nicht mehr. Der bezopfte Komiker, der stets mit Wollmütze und schwarzer Sonnenbrille auftritt, hat ein schier unendliches Repertoire an absurden Anekdoten und Witzen auf Lager – von schräger Doppeldeutigkeit bis hin zu intelligenter Komik.

Mit dem Start des Vorverkaufs für Markus Krebs rückt die neue Stadthalle in den Fokus. Längst steht der Rohbau, die Fenster sind eingebaut, viele Leitungen bereits verlegt. Das Team der Flora Westfalica hat mittlerweile zahlreiche Anfragen: Veranstaltungen, Betriebsfeste und Hochzeiten – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Eintrittskarten für Krebs gibt es bei der Flora Westfalica unter Telefon 05242/93010 oder unter www.flora-westfalica.de.