Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Das Sankt-Vinzenz-Hospital in Rheda-Wiedenbrück feierte am Freitag Richtfest: Der dreigeschossige Erweiterungsbau zwischen dem Hauptgebäude und dem Verwaltungstrakt an der St.-Vinzenz-Straße ist im Rohbau fertiggestellt.

Zimmermann Mario Michel von der Firma Plan Bau in Enger hielt den Richtspruch und nagelte den Richtkranz an. Auch wenn das Dach ohne Dachstuhl flach sei, gehöre ein Richtspruch zum Neubau dazu, meinte er. Pastor Rüdiger Rasche segnete den Rohbau. Gerade in einem Krankenhaus würden die Menschen gegenseitig zum Segen werden.

Geschäftsführer Dr. Georg Rüter begrüßte neben den Nachbarn auch zahlreiche Mitarbeiter zu der kleinen Feierstunde. Er dankte den Handwerkern, die dort bislang auf den neu entstandenen vier Etagen seit dem Frühjahr beste Arbeit geleistet hätten. Sein Dank galt zudem dem Techniker vor Ort, Bernhard Landwehr, der immer zur Stelle sei, wenn es technische Fragen gibt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 geplant.

Das neue Gebäude, das mehr als 1000 Quadratmeter Nutzfläche umfassen wird, dient in erster Linie dem Ausbau der Stationen für Geriatrische Frührehabilitation, die seit knapp einem Jahr angeboten wird. Die erfreulich hohe Nachfrage nach dieser ganz speziell für die Bedürfnisse älterer und hochbetagter Patienten ausgerichteten Versorgungsform hätte sich tüchtig weiterentwickelt, betonte Rüter. Chefarzt Dr. Rainer Schnippe und Oberärztin Dr. Olga Fleiter sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Insgesamt werden Betten für 21 Patienten zur Verfügung stehen.

1000 Quadratmeter Nutzfläche

Gerade die Tatsache, dass ältere Menschen nach einem Knochenbruch nicht nochmal in ein anderes Krankenhaus verlegt werden müssen, sondern in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, sei ein großer Vorteil, den auch Angehörige schätzten. In den neuen Räumen werden spezielle Einrichtungen der Physiotherapie und weitere Betreuungsangebote realisiert, damit sich sämtliche Angebote unter einem Dach befinden.

Die übrigen Bereiche werden wie folgt genutzt: Im Kellergeschoss sind Logistikräume untergebracht, im Erdgeschoss Besprechungs- und Seminarräume, und im zweiten Obergeschoss werden weitere Patientenzimmer gebaut, da die Nachfrage nach besonders gut ausgestatteten Einbettzimmern riesengroß ist. Die vor einigen Jahren neu entstandene Station sechs mit überwiegend Einzelzimmern sei nicht mehr ausreichend, so Rüter.

Mit dem Baufortschritt ist der Technische Leiter Christian Wieder sehr zufrieden. Finanzchef Wolfgang Bien stuft die Kostenbelastung für das Hospital mit 2,5 Millionen Euro zwar als sehr hoch, aber tragbar ein.