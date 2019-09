Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). »Laufen und Gutes tun«, ein Vereinsname, der seit vielen Jahren Erfolgsgeschichte in St. Vit schreibt, und zwar immer mit dem Hintergrund, Einrichtungen zu unterstützen, die sich um sehr kranke Menschen kümmert. Alleine im vergangenen Jahr wurden 18.000 Euro für verschiedene Typisierungsaktionen der DKMS im Umkreis sowie für das Kinderhospiz in Bethel gespendet.

Haupteinnahmequelle ist für den Verein der Volkslauf, der sich weit über die Grenzen des Ortes hinaus etabliert hat. Am Samstag fand der 15. Volkslauf in St. Vit statt, an dem sich wieder mehr als 800 kleine und große Läufer beteiligten. Unzählige ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz, mehr als 70 Sponsoren zeigten sich großzügig, und alle zusammen machten das Fest zu einem Event für die ganze Familie.

Andreas Post, Gründer des Vereins brachte es auf den Punkt: »Es ist bunt, vielseitig, die Schulen vernetzen sich, Familien kommen, jeder läuft seinen für ihn richtigen Lauf und es herrscht eine richtige gute Stimmung.« Kaum stand der erste Lauf der Bambinis an, füllte sich nicht nur der Platz, auch die Parkplätze im Dorf wurden knapp. Die Einheimischen wissen schon, dass sie zeitweise ihre Grundstücke mit dem Auto nicht verlassen können. Stattdessen gingen sie vors Haus, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern.

Alleine aus den Kitas in Rheda-Wiedenbrück gingen 71 Kinder an den Start, die von ihren Eltern, Geschwistern und häufig auch den Großeltern angefeuert wurden. Und auch wenn die kleinen nur 400 Meter ohne Wertung liefen, wurden sie ernst genommen. Landrat Sven-Georg Adenauer als Schirmherr der Veranstaltung gab das Startzeichen. Viele, die vor 15 Jahren als Bambinis gestartet sind, laufen auch heute noch.

Landrat gibt das Startzeichen

Martin Masjosthusmann vom Vorstand des Laufvereins LG Burg moderiert von Beginn an den Benefizlauf, und da in diesem Jahr die LG Burg ihr 30-jähriges Bestehen feiert, hatte sie kurzerhand ihre Vereinsmeisterschaft in den St. Viter Lauf integriert, das Startgeld für die Vereinsmitglieder übernommen und sogar noch verdoppelt. Ebenso die Gesamtschule, die erstmals als Team dabei war und 40 Schüler gemeldet hatte. Der Förderverein hat die drei Euro Startgebühr für alle Kinder ebenfalls verdoppelt und gespendet. Die Osterrath-Realschule ist schon ein alter Hase auf dem Gebiet und von Beginn an dabei. Klara Knöbel, Karina Sandhäger und Charlotte Weber organisierten die Verteilung der Startnummern.

Auch wenn in St. Vit bekannte Läufer wie Murat Bozduman, Philipp Kaldewei oder bei den Frauen Marlena Götza teilnehmen, bleibt es ein Volkslauf, bei dem die gute Stimmung und der Benefizgedanke im Vordergrund stehen. Das im Mai gegründete Projekt der Malteser »Herzenswunsch-Krankenwagen« war vor Ort und informierte. Sterbenskranken Menschen wird ein Herzenswunsch erfüllt, indem sie noch einmal ans Meer gefahren werden, zu einer Feier oder an einen besonderen Lieblingsplatz in Begleitung des Arztes Ingo Walhorn. »Laufen und Gutes tun« wird das Projekt finanziell unterstützen. Abends, nachdem alle Läufe durch waren, lud das Veranstaltungsteam zur After-Run-Party ein. Die Band »Touch of Sound« begeisterte das Publikum mit rockigen Songs von den Beatles, Tina Turner und aus der wilden Woodstock-Zeit. Bei Einbruch der Dunkelheit faszinierten die Feuerkünstler von »Cedrus Inflammia« mit einer tollen Show.