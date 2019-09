Von Gabriele Grund

Rheda-Wiedenbrück (WB). Da war richtig was los: Mildes Spätsommerwetter und viel Sonnenschein haben dazu geführt, dass am Sonntag rund 15.000 Besucher zum vierten Familientag der Unternehmensgruppe Tönnies nach Rheda-Wiedenbrück gekommen sind.

Neben den Beschäftigten aus 87 Nationen vom Stammwerk an der Gütersloher Straße waren auch deren Familien sowie alle interessierten Bürger zu dem von Clemens Tönnies veranstalten Regiofest eingeladen. Einer der Höhepunkte war am Nachmittag das Spiel der Tönnies-Betriebssportmannschaft gegen die Traditionself von Schalke 04. In der voll besetzten Tönnies-Arena bezwangen die Knappen das Team Tönnies mit 2:0 (1:0).

Auf Seiten der Schalker spielten 90 Minuten lang Fußball-Legenden wie der einstige Abwehrspieler Olaf Thon, Mittelfeld-Regisseur Mike Büskens und Torwart Oliver Reck. Das Team Tönnies setzt sich aus Mitarbeitern von Produktion, Logistik, Verwaltung und Management zusammen. Auch Gesellschafter Maximilian Tönnies stürmte für das Team Tönnies. Nach dem Spiel stellten sich die gut gelaunten Kicker für Autogrammwünsche und Erinnerungsfotos zur Verfügung. Immer dabei war auch das Schalke-Maskottchen Erwin.

»100 Prozent Team Tönnies«

»Dieses Fest mit seiner bunten Vielfalt, den Mitarbeitern und den zahlreichen Familien zeigt unser Familienunternehmen von seiner besten Seite«, begrüßte Clemens Tönnies gemeinsam mit seiner Frau die Besucher. Der Geschäftsführende Gesellschafter der Tönnies Holding war gefragt. Über Stunden nahm sich Clemens Tönnies Zeit für Gespräche, Selfies und anerkennendes Schulterklopfen. Menschen aller Nationen schüttelten dem Firmenchef und Schalke-Aufsichtsratsvorsitzenden die Hand und sprachen ihm, auch in Sachen des Rassismus-Vorwurfs, ihre Solidarität zu. »Das des Rassismus ist völlig unbegründet. Noch schlimmer ist, dass daraus so ein Aufstand gemacht wird. Das ist lächerlich, denn jeder darf in diesem Land seine Meinung sagen, ohne als Rassist beschimpft zu werden. Die Politik sollte dem Volk einfach mal ungefilterter auf Maul schauen«, empörten sich Herbert Dister, Bernhard Winkelmann und Erika Gronau. Gemeinsam mit weiteren Beschäftigten bekannten sie sich zu Clemens Tönnies. »100 Prozent Team Tönnies eben«, schmunzelten die ehemaligen Mitarbeiter.

Zaungäste des Festes waren einige Demonstranten, die vor der Firmenzentrale protestierten. Ihre Vorwürfe und Forderungen wurden allerdings kaum wahrgenommen, weil das bunte Treiben mit Kletterturm, Kinderkarussells, Bullriding, Kinderschminken, Bungee-Trampolin, Hüpfburgen und gleich drei Torwandschießstationen größere Aufmerksamkeit fand.

Viel los war auf der Bühne. Nachdem die Musiker des Fürstlichen Trompetercorps Rheda das bunte Treiben eröffnet hatten, folgten Bewegungshits für Kinder und ein Auftritt der spanischen Tanzgruppe »Santananeta« als Vertreter der Gütersloher Salsa-Szene. Mit viel Beifall wurden auch die weiteren internationalen Tanzgruppen belohnt, die im Laufe des Nachmittages auf der Bühne auftraten. Zudem sorgten Thorsten Kremer und Dino Max im Rahmen ihrer Überflieger-Tour, der Mitmachzirkus mit Diddi und Zauberer Florian für strahlende Kinderaugen. Volles Programm war auch in der teils von dicken Rauchschwaden, durchzogenen Imbissgasse angesagt, wo zahlreiche Köche im Dauereinsatz leckere Multikulti-Gerichte aus Deutschland, der Türkei, Rumänen, Polen und Russland auf Grillrosten und Kochplatten zubereiteten.