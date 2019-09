Unterhält am Samstag Morgen die Wartenden vor der Flora Westfalica-Geschäftsstelle mit Kostproben aus dem Musical »Der Medicus«: Peer Brändel in der Rolle des Bader. Foto: Rainer Stephan

Von Rainer Stephan

Rheda-Wiedenbrück (WB). Fast auf den Tag genau sechs Monate vor der Premiere am 19. März 2020 in der neuen Stadthalle hat am Samstag der Vorverkauf für das Musical »Der Medicus« begonnen.

Zeitgleich startet morgens um 9 Uhr der Ticketverkauf für die neueste Produktion aus der Rheda-Wiedenbrück Musical-Fabrik in der Geschäftsstelle der Flora Westfalica am Rathausplatz und online im Internet. Für die zwölf Vorstellungen kommen insgesamt 7000 Karten in drei Preiskategorien in den freien Verkauf. Als die Flora, die an diesem Tag mit fünf Mitarbeitern im Einsatz ist, gegen 13 Uhr ihre beiden Kassen schließt, sind bereits mehr als 3500 Karten über den Tresen gegangen oder im Netz geordert. »Zum Teil«, so Flora-Pressesprecherin Kerstin Bruchmann-Schön, »gibt es für einzelne Vorstellungen nur noch geringe Kartenkontingente.«

Wer auf jeden Fall die eigenen Kartenwünsche erfüllt bekommt, ist die St. Viterin Ina Vogel. Sie steht um kurz vor 9 Uhr an erster Stelle der Schlange, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf rund 75 Personen angewachsen ist. Seit 7 Uhr in der Früh hat sie, selbst Mitglied des Ensembles, bei Temperaturen im einstelligen Bereich vor der Glastür zur Stadtbibliothek und der Flora-Geschäftsstelle ausgeharrt. Gegen die Kälte hat sie sich mit heißem Salbeitee gewappnet. Punkt 9 Uhr, Musical-Fabrik-Leiter Klaus Wulfheide hat gerade mit einem Countdown das Startsignal gegeben, steht Ina Vogel vor Flora-Mitarbeiterin Petra Innocenti an der Kasse. Keine fünf Minuten später ist sie stolze Besitzerin von 20 Karten.

Für das gleiche Kontingent steht auch Karin Steinkamp aus Westkirchen seit 7.15 Uhr in der Schlange. »Die 20 Karten sind bestimmt für unsere Landfrauen-Gruppe«, sagt sie. Auch Brigitte Petermann aus Rheda-Wiedenbrück hat das Musical-Fieber gepackt. Jetzt steht sie in der Schlange, um für sich und eine Freundin eine der begehrten Karten zu ergattern.

Show für die Wartenden

Damit es den Wartenden nicht langweilig wird, ist Klaus Wulfheide mit einigen Musikern und Darstellern auf den Wochenmarkt gekommen. Mit dabei: »Medicus«-Darsteller Max Daßler, Jenny Effertz in der Rolle seiner Mutter Agnes sowie Peer Brändel, der die Figur des Bader verkörpert. Für die drei Darsteller ist das Kurz-Gastspiel vor den Wartenden zugleich der erste Auftritt in ihrer neuen Garderobe. Während Max Daßler einen original schottischen Kilt von der Stange trägt, ist das Kostüm von Jenny Effertz eine Maßanfertigung von Schneiderin Nadine Depenbrock. »Passt perfekt« freut sich die Hauptdarstellerin.

Während die Musical-Fans geduldig anstehen und Musiker und Schauspieler erste Kostproben des Roman-Stoffes von Erfolgsautor Noah Gordon spendieren, nimmt das Marktgeschehen seinen gewohnten Lauf. Marcel Lückenotto, bereits am Mittwoch von Marktmeister Wiesbrock vorgewarnt, verkauft an seinem Stand gleich neben den Musikern schlachtfrisches Geflügel, und Hobby-Imker Johannes Brunnert bietet seinen Honig inmitten der Wartenden feil. Nur als die immer länger werdende Warteschlange den Zugang zum Blumenstand Keßler zu versperren droht, muss Jutta Helmer, zweite Vorsitzende der Musical-Fabrik, eingreifen und die Schlange ein wenig umleiten.

Hoch zufrieden mit dem Verlauf der Vorverkaufsaktion ist Flora-Interimsgeschäftsführer Dr. Georg Robra. »Unser Anliegen ist es, dieses einzigartige Projekt mit unserer Werbung, Logistik und der neuen Halle zu unterstützen«, sagt Robra. Stichwort Stadthalle: Der künftige Spielort der Musical-Fabrik soll laut Robra am 11. Januar mit einer »Eröffnung light« und dem Durchschneiden eines Bandes offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. »Der Medicus« läuft dann übrigens vom 19. bis zum 29. März.