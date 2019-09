Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Eingebunden in den Tag der offenen Tür in der Wenneberschule war in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen des Fördervereins »Starke Kinder«. Schulleiterin Erika Langer betonte in ihrer Ansprache, dass ohne den Förderverein die Schulbibliothek nur halb so gut gefüllt wäre und es auch kein Pausenspielzeug gebe.

Auch an so tolle Aktionen wie den Trommelzauber vor den großen Ferien sei ohne Förderverein gar nicht zu denken. Zudem sei der Verein sehr aktiv und versuche durch Aktionen auf sich aufmerksam zu machen, wie Waffeln backen auf dem Wochenmarkt.

Ein schönes Projekt seien auch die »Schnippel-Omis«. Ältere Damen aus dem Ort, die sogar selber als Kinder die Wenneberschule besucht haben, bekommen von den Marktbeschickern an Samstagen nicht verkauftes Obst und Gemüse gespendet und schnippeln es am Montag in der Schule passend zur Pause für die Jungen und Mädchen. Dabei wird immer wieder deutlich, dass ein fertig geschnittener Apfel, eine in Scheiben geschnittene Möhre oder sogar ein Kohlrabi, liebevoll in feine Streifen geschnitten, einfach besser schmecken. »Unsere Kinder nehmen das Angebot gerne wahr und bekommen somit auch noch etwas zusätzlich Gesundes zwischendurch«, freute sich die Fördervereinsvorsitzende Susanne Schmitz über ihre beliebten »Schnippel-Omis«.

66 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Das sei keine Spitzenzahl, doch die Schule sei ja auch klein und man freue sich über jedes neue Fördermitglied. Neben größeren Aktionen wie jüngst dem Trommelzauber finanziert der Förderverein das ADFC-Fahrradtraining, das Projekt »Mein Körper gehört mir« und immer mal wieder kleinere Anschaffungen, für die sonst kein Budget vorhanden ist.

Die Grundschule kann auf zahlreiche Kooperationspartner bauen.

Die kleine Grundschule inmitten von Rheda hat zahlreiche Kooperationspartner, die die Arbeit des Lehrerkollegiums auf eine angenehme Art zum Wohle der Kinder unterstützen. Alle Partner stellten sich am Samstag während des Jubiläums vor. Dazu gehört der Jugendtreff Alte Emstorschule, wo die OGGS-Kinder zu bestimmten Aktionen zu Gast sind oder anders herum Jugendliche in die Schule kommen, um mit den Grundschulkindern zu lesen oder zu spielen. Der Rotary Club gehört dazu mit dem Projekt »Sprache verbindet«. Mit 20.000 Euro finanziert der Club Jugendliche, die als Coach Jungen und Mädchen mit Sprachbarrieren persönlich betreuen. »Inzwischen werden rund 80 Kinder sprachlich gefördert«, erklärt Clubmeister An­dreas Ritterbach. Die Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück hat eine Zeitschenker-AG gegründet und geht montags in die Grundschule, um mit den Kindern Hausaufgaben zu machen oder zu lesen. Für die Leiterin Anne Brune ist es toll, weil ihre Schüler der achten bis zehnten Klasse dabei auch feststellen können, ob ihnen soziale Arbeit Spaß macht, auch in Hinblick auf das bevorstehende Berufsleben.

Schulsozialarbeiterin Lea Holtmann stellte sich vor, ebenso die Fliegende Zooschule der Adlerwarte Berlebeck, die gerade gegründet wurde. Jana Nolding und Andre Dübbers waren mit einem Uhu und einem kleinen Buntfalken vor Ort und faszinierten die Besucher. Die Boule-Freunde Rheda zeigten den Kindern, dass das Spiel mit den Kugeln alles andere als ein Rentnersport ist. Die Kindertagesstätte »Die kleinen Fürsten« brachten sich mit einem Kinderschminktisch ein. Bei Essen und Getränken genossen alle Anwesenden den schönen Spätsommertag auf dem Pausenhof.