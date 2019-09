In diesem Mehrfamilienhaus in der Gebrüder-Thalheimer Straße brach das Feuer aus. Foto: Michael Delker

Rheda-Wiedenbrück (WB/mdel). Bei einem Brand in der Gebrüder-Thalheimer Straße in Rheda-Wiedenbrück mussten in der Nacht 100 Bewohner aus einem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.