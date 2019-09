Von Uwe Caspar

»Zum ersten Mal kassiert uns ein Bürgermeister ab«, schmunzeln Anita (63) und Klaus-Jürgen Thiele (65). Das Ehepaar ist Mettenborgs erste Kundschaft.

Obwohl er noch nie an der Kasse eines Discounters saß, geht der Politiker mit dem Einscannen von Obst, Gemüse, Bierdosen oder Zuckerpaketen fast schon professionell um. Kein Kunde, der von ihm bedient wird, muss lange warten, Filialleiter Andy Krüger und Kassiererin Sylvia Kakolewski unterstützen Theo Mettenborg ein wenig, loben ihn später: »Das hat er prima gemacht!« Dem Bürgermeister hat der fünfzehnminütige Rollentausch sichtlich Spaß gemacht – und er nimmt sich sogar noch Zeit zum Plaudern.

Danach kassiert Theo Mettenborg ein zweites Mal, aber nicht an der Kasse: Matthias Sontheimer, Immobilien-Bereichsleiter bei Lidl, überreicht aus Anlass der Eröffnung der neuen Filiale im Ortsteil Wiedenbrück dem Rathaus-Chef einen 1000-Euro-Scheck. Diese Summe kommt der Bürgerstiftung zugute.

Vorher bittet Sontheimer seine Premieren-Gäste zu einem Rundgang durch das modern gestaltete Gebäude mit viel Tageslicht und breiten Gängen. Hier fühlen sich auch die 30 Mitarbeiter wohl, die ihr Vorgesetzten duzen dürfen. »Unser Konzern hat vor drei Jahren das Siezen abgeschafft, was für ein noch besseres Betriebsklima sorgt. Es gibt in unseren Büros auch keinen Anzugs-und Krawattenzwang mehr«, erzählt Portfoliomanager Christian Körkemeier. Und Lidl-Mitarbeiter sind treu: Laut Geschäftsführer Lars-Ulrich Hamann sind ein Viertel aller Beschäftigen mehr als zehn Jahre dabei, einige sogar schon 25 Jahre.

Die Bauzeit auf der Fläche des einstigen Autohauses Thiel betrug nur sechs Monate – rekordverdächtig. »Kein anderes Großprojekt in unserer Stadt ist in den vergangenen Jahren in so kurzer Zeit gebaut worden wie dieses hier«, merkt Theo Mettenborg an. Beim Rundgang fällt auch ihm das Lidl-Leitmotiv ins Auge, auf einer Wand steht der Spruch: »Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut sein.« Der Discounter legt Wert auf Frischware und backt nicht mehr als nötig. Weggeworfen wird nichts. Lars-Ulrich Hamann: »Was übrig bleibt, holt sich am Ende des Tages die Tafel ab.«

Lidls Offensive: Auch in Rheda ist eine Filiale geplant

Mit einer Verkaufsfläche von 1337 Quadratmetern hat sich der neue Lidl-Standort gegenüber dem früheren Domizil am Feldhüserweg (rund 700 Quadratmeter) nahezu verdoppelt. Auf dem insgesamt 8000 Quadratmeter großen Grundstück an der Bielefelder Straße stehen den Kunden 111 Parkplätze zur Verfügung. Trotz eines Baustopps von vier Wochen konnte die neue Filiale zwei Monate früher als geplant eröffnet werden. Der Mietvertrag mit dem Investor läuft über 15 Jahre. Und künftig will Lidl auch den Ortsteil Rheda »erobern«, Portfolio-Manager Christian Körkemeier spricht von einer »offenen Flanke«. Das Problem: Es fehlt dafür (noch) die Baufläche.