Von Rainer Stephan

War in der Anklageschrift gegen zwei eigene Mitarbeiter und einen Werkvertragsarbeiter bislang von einer Schadenssumme von rund vier Millionen Euro die Rede, so bezifferte Tönnies-Justiziar Martin Bocklage die Ausfälle vor dem Landgericht Bielefeld jetzt auf inzwischen rund 4,5 Millionen Euro. Bocklage war in dem im Juli eröffneten Prozess vor der 9. Strafkammer erneut als Zeuge vernommen worden.

Angeklagt sind drei rumänische Staatsbürger im Alter von 27, 28 und 34 Jahren. Ihnen wird bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Das Trio, in dem Fleischwerk verantwortlich für die Annahme von Lieferungen sowie die Organisation und Durchführung von Wiegevorgängen, soll sich mit verantwortlichen Mitarbeitern zweier polnischer Firmen auf einen Handel eingelassen haben. Die »Geschäftsvereinbarung« sah vor, das Gewicht einer Warenanlieferung um zwei Tonnen zu erhöhen. Für diese Luftbuchung zum Vorteil der beiden Lieferfirmen sollen die Mitarbeiter an der Waage pro Lkw-Lieferung von den Fahrern 800 Euro in bar erhalten haben.

Die Frage war, wie Ware aus dem Werk verschwinden kann

Dabei geht es in dem Prozess um 1788 Taten im Zeitraum zwischen dem 9. Januar 2016 und dem 24. Januar 2019. Zwei der Angeklagten sollen jeweils 100.000 Euro, ihr Komplize 50.000 Euro erhalten haben. Während zwei Beschuldigte noch am Tag der Aufdeckung ein notarielles Schuldanerkenntnis ablegten, lehnte der dritte Angeklagte eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab. Dieser wurde daraufhin der Polizei übergeben.

Ging es in der Zeugenbefragung für das Gericht zunächst darum, die Buchungs- und Zahlungsvorgänge in der Firma Tönnies zu durchschauen, so stand später die Überführung der Täter nach firmeninternen und externen Ermittlungen sowie der Zugriff am 24. Januar dieses Jahres im Mittelpunkt der Erörterungen. Tönnies habe »erhebliche Zeit- und Datenkapazitäten« eingesetzt, um die Masche der Täter ausfindig zu machen, meinte Martin Bocklage. Der für Recht und Personal Verantwortliche des Fleischwerks: »Wir haben uns immer wieder gefragt, wie Ware aus dem Werk verschwinden kann. Erst später kamen wir auf den Dreh, dass die Ware erst gar nicht ins Werk gekommen sein könnte.« Bocklage sprach von einer »systemischen Lücke, die man ausnutzen konnte, die bei intensiver Prüfung aber eher hätte auffallen müssen.«

Urteil soll am 10. Dezember fallen

Parallel zur prozessualen Aufarbeitung des Falles bemüht sich die Firma Tönnies derzeit um die Sicherung ihres Vermögensschadens. Mit einem der beiden Lieferanten wurde zunächst ein Vergleich geschlossen. Hier wurde die Hälfte der Schadenssumme an das Tönnies-Werk gesichert. Gegenüber der zweiten inzwischen inaktiven Firma besteht ein Titel mit europäischem Vollstreckungsbescheid, der bereits zu Pfändungen auch beim Privatbesitz des geschäftsführenden Gesellschafters geführt hat. Alles in allem bezifferte Bocklage die bisherige Schadenssicherung auf »etwas über 50 Prozent«.

Für den Prozess sind neun weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil gegen die drei Angeklagten, die im Schuldspruch mit Freiheitsstrafen zu rechnen haben, soll am 10. Dezember gesprochen werden.