Von Rainer Stephan

Mit dem Preis wollen die heimischen Sozialdemokraten engagiertes zivilcouragiertes Verhalten in der Öffentlichkeit würdigen und Mitbürger ermutigen, Flagge zu zeigen für ein besseres und gerechteres Miteinander. Benannt ist die Auszeichnung nach dem Rhedaer Mediziner und Frühsozialisten Dr. Otto Lüning (1818 bis 1868), dessen Lebensmotto »Ihr sollt nicht träumen, ihr sollt handeln« lautete.

Ehrenamtliche sind stille Helden

Der Preis werde stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen in der Region verliehen, meinte SPD-Ratsfrau Michaela Koroch, die die Gäste der Verleihungsfeier in der »EssBar« im Haus der Ausbildung Am Sandberg willkommen hieß. Ehrenamtliche, so Koroch weiter, seien stille Helden. Sie antworteten ohne zu fragen.

Diesem Anspruch gerecht wird der im vergangenen Jahr in Gütersloh gegründete Verein Soulbuddies. Sein Anliegen ist es, Kindern und Jugendlichen schnell, unbürokratisch und unentgeltlich Hilfe in psychologischen Ausnahmesituationen anzubieten. Dazu kann der Verein nicht nur auf 24 pädagogische und psychologische Fachkräfte zurückgreifen, sondern auch auf ein Netzwerk aus derzeit 30 weiteren Helfern mit unterschiedlichen Qualifikationen.

" „Das Beste an dem Projekt ist, dass es schnell, anonym und unbürokratisch eine erste Anlaufstelle bietet.“ Georg Fortmeier "

»Das Beste an dem Projekt ist, dass es schnell, anonym und unbürokratisch eine erste Anlaufstelle bietet«, würdigte der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Fortmeier (Bielefeld) als Laudator den noch jungen Verein. »Souldbuddies« setze sich schon qua Vereinszweck für andere Menschen ein und sei damit ein hervorragendes Beispiel für Engagement und Zivilcourage.

Stellvertretend für den SPD-Stadtverband als Preisstifter überreichte Fortmeier den Soulbuddies einen Aufsteller mit dem Konterfei von Dr. Lüning und einen Scheck über 500 Euro. Außerdem sprach der heimische Spitzenpolitiker an die Preisträger eine Einladung zu einem Besuch des Landtags in Düsseldorf aus.

500 Euro Preisgeld für Winfried Schweikardt

Darüber und ebenso über ein Preisgeld von 500 Euro darf sich auch der zweite Preisträger, der TSG-Fußballtrainer Winfried Schweikardt, freuen. Seit der 79-jährige gebürtige Danziger im Jahr 1970 von Bielefeld nach Rheda-Wiedenbrück übersiedelte, hat er Kinder- und Jugend-Fußballmannschaften trainiert und betreut. Für eine derartige Aufgabe brauche es Geduld, viel Herzenswärme und Zuneigung, meinte der ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Brandner (Verl) als Laudator.

Winfried Schweikardt zeichneten darüber hinaus Ausdauer, Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft aus. Der so gelobte Rheda-Wiedenbrücker zeigte sich erfreut über die Auszeichnung, wollte das Preisgeld aber nicht für sich privat verwenden. Unter dem Beifall der Anwesenden kündigte er an, es zu gleichen Teilen an die TSG-Judoabteilung und den von seiner Tochter Ina geleiteten Pferdeschutzhof »Four Seasons« weiterzuleiten.

Bundestagsabgeordnete Elvan Korkmaz übermittelt Glückwünsche

Glückwünsche an die Preisträger übermittelte auch die Bundestagsabgeordnete Elvan Korkmaz, deren Grußadresse Michaela Koroch am Ende der Feierstunde verlas. Wie ihr Düsseldorfer Kollege Fortmeier sprach auch sie an die Preisträger eine Einladung zum Besuch ihrer politischen Wirkungsstätte in Berlin aus.