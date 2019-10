Rheda-Wiedenbrück (WB). Dieses Rennen wird Karl Krahn noch lange in Erinnerung bleiben: Als der 82-Jährige am Dienstagabend beim traditionellen »Bahnkehraus« der LG Burg Wiedenbrück in die letzte Runde des 5000-Meter-Laufs einbog, schloss sich ihm eine ganze Gruppe von Mitläufern an.