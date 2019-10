Der Kopf ist eine Dauerleihgabe der Landwirtschaftskammer, Kreisstelle Gütersloh. Er war bis zum Auszug im bekannten »Haus des Bauern« in an der Bielefelder Straße ausgestellt. Kreislandwirt Heiner Kollmeyer und Geschäftsführer Ulrich Bultmann übergaben das Exponat jetzt an Stiftungsvorstand Arnold Bergmann und Museumsleiterin Christiane Hoffmann. Rudi Bresser, Vermittler und Schwager des Künstlers Stefan Vollmer, freute sich, dass er es noch erleben durfte, dass diese besondere Porträtarbeit seines Schwagers ins Museum kommt.

Der gebürtige Linteler Heinrich Peitzmeier gilt als einer der maßgeblichen Landwirte, Viehzüchter und Funktionsträger der Landwirtschaftspolitik im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert in Westfalen. Mit der Ernennung zum Ökonomierat 1917 wurde diese Lebensleistung gewürdigt. Als aktiver Landwirt war Peitzmeier vornehmlich in der Rinderzucht erfolgreich. Mit der Gründung der Herdbuchgesellschaft 1925 in Hamm, die 1993 in der Rinderunion aufgegangen ist, legte Peitzmeier für die Landwirtschaft wichtige moderne Tierveredelungsmaßstäbe. Der Platz vor den Zentralhallen in Hamm trägt bis heute seinen Namen.

Gestaltet nach dem lebenden Modell

Peitzmeier war einer der Ersten, der Zuchtbullen im ganzen Deutschen Kaiserreich zur Veredelung der Tierbestände vor Ort kaufte und nach Westfalen importierte. So trug er maßgeblich zur Steigerung der viehwirtschaftlichen Erträge bei, die nicht nur die Einkommenssituation auf den Höfen, sondern auch die Ernährungslage der Bevölkerung deutlich verbesserte.

Um Zuchterfolge entsprechend zu würdigen, wurde ab 1952 nach seinem Tod die »Peitzmeier-Plakette« des Landes verliehen. Diese Auszeichnung war im doppelten Sinne wertvoll: einmal wurde die Medaille aus echtem Silber hergestellt und zudem vom Künstler Stefan Vollmer geschaffen. Nach dem Tode Peitzmeiers 1952 wurde die Medaille posthum von Vollmer entworfen und hergestellt.

Stefan Vollmer übernahm 1947 den Porträtauftrag für einen Bronzekopf Heinrich Peitzmeiers. Er gestaltete den Kopf nach dem lebenden Modell. Am Rande der kleinen Feierstunde übergab Rudi Bresser dem Museum noch eine der letzten von Vollmer ausgeführten Modellarbeiten, den bronzierten Gipsentwurf einer Verdienstmedaille für das Ministerium für Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen. Absehbar sind beide Objekte in der Stadtgeschichtlichen Abteilung des Museums zu finden.