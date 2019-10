Von Oliver Horst

Die Trennung von Quante Ende September 2018 mutet an wie das Resultat eines Stellvertreterkriegs in dem neu entflammten Familienstreit zwischen den Gesellschaftern Robert Tönnies (41) auf der einen Seite und Clemens Tönnies (63) sowie dessen Sohn Maximilian (29) auf der anderen. Quante war seit November 2017 einer von zwei von Robert Tönnies benannten Geschäftsführer an der paritätisch besetzten Spitze der Konzernmutter. Zehn Monate später beschloss der Beirat mit 4:3 Stimmen dessen Abberufung und fristlose Kündigung.

Als Grund wurde ein »Vertrauensbruch« genannt. Quante soll vertrauliche Unterlagen an Dritte weitergegeben haben. Und er soll mit dem Bankhaus Warburg, das Robert Tönnies in privaten Vermögensangelegenheiten betreut, Gespräche geführt haben. Dabei hatte Clemens Tönnies dies zuvor kategorisch abgelehnt mit den Worten: »Die kommen mir nicht auf den Hof.«

Bezüge bis November 2020

Kurz nach der Abberufung stellte der Konzern die Gehaltszahlungen ein. Quante klagte daher auf Zahlung der Bezüge seines bis November 2020 laufenden Dreijahresvertrags. Sechs Wochen nach der mündlichen Verhandlung verkündete das Landgericht Bielefeld am Dienstag das Urteil: Die Abberufung als Geschäftsführer sei wirksam und durch das zerrüttete Vertrauensverhältnis zu Clemens Tönnies und Teilen des Beirats hinreichend begründet.

Der im Anstellungsvertrag vorgesehene Automatismus, dass mit der Abberufung auch der Arbeitsvertrag endet, verstoße aber als unangemessene Benachteiligung gegen den Paragrafen 307 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Arbeitsvertrag habe weiterhin Bestand. Aus der Entscheidung ergibt sich laut Urteil eine Gehaltsnachzahlung für Quante für die Zeit von November 2018 bis September 2019 von 373.330 Euro. Davon sei anderweitig erzieltes Einkommen und Arbeitslosengeld in Höhe von 62.000 Euro abzuziehen. Unterm Strich müsse der Konzern daher rund 311.000 Euro nachzahlen – und bis zum Vertragsende das Geschäftsführergehalt weiterzahlen.

Konzern will Berufung prüfen

Der Richterspruch ist noch nicht rechtskräftig. Der Konzern will das Urteil prüfen und dann entscheiden, ob er beim Oberlandesgericht Berufung einlegt. Zugleich kann sich Tönnies durch das Gericht darin bestätigt sehen, dass auch ohne Zustimmung eines Gesellschafters dessen Geschäftsführer mit einer Mehrheitsentscheidung abberufen werden kann.

Robert Tönnies bekräftigte, dass er nie die Vertragsauflösung Quantes angestrebt hat und sich an dieser Haltung auch nichts geändert habe. Das Urteil wertete er als Feststellung, »dass Clemens Tönnies gegen unseren Einigungsvertrag verstoßen hat. Auch dieses Thema zeigt, dass es am vernünftigsten wäre, wenn sich die Gesellschafter trennen. Leider ist mein Onkel dazu nach wie vor nicht bereit.« Robert Tönnies hat hierzu im Sommer ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet.