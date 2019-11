Chorleiter Edwin Pröm leitet den vor gut zwei Jahren neu gegründeten gemischten Chor MFG 2017, der am Sonntag ein beschwingtes Konzert im Einstein-Gymnasium unter dem Motto »Love is in the Air« veranstaltete.

Von Waltraud Leskovsek

»Singen macht Spaß«, lautete somit nicht nur der Titel des ersten Liedes, sondern es ist auch der Grund, warum mehr als 50 Männer und Frauen sich jeden Dienstagsabend treffen, um gemeinsam zu singen, Spaß zu haben und die Geselligkeit zu genießen. Chorleiter Edwin Pröm, der auch schon den Männerchor MGV 1872 zuvor geleitet hat, geht mit viel Geduld und vor allem Humor ans Werk, motiviert jeden einzelnen dazu sich optimal zu entfalten und vergisst dabei nie, die Freude am Gesang in den Vordergrund zu stellen.

Für Pröm war es ebenfalls eine Herausforderung, als im August 2017 aus dem Männerchor mit seiner mehr als 140-jährigen Tradition ein gemischter Chor wurde und sich das Repertoire auch dementsprechend änderte. Vom besinnlichen Adventslied über jazzig angehauchte Stücke bis hin zu klassischen Popsongs ist nun alles dabei. Heute sind alle froh, diesen Schritt vor gut zwei Jahren gemacht zu haben, denn der Männerchor stand kurz vor dem »Aus«. Dass es aber so viele Menschen gibt, die im gemischten Chor singen möchten, hätte seinerzeit niemand gedacht: »Experiment gelungen«.

Die Aula des Gymnasiums war am Sonntagabend gut gefüllt. Auf der Bühne leuchteten rote Ballonherzen und der Schriftzug MFG 2017 in goldenen Buchstaben. Das Motto des ersten großen Konzertes lautete »Love is in the Air« (Liebe liegt in der Luft). Songs wie »Blue Moon«, »The Rhythm of Life« oder Lieder von Abba begeisterten das Publikum. Es war leichte, gute Laune verbreitende Musik, die durch die perfekte Harmonie zwischen den weiblichen und männlichen Stimmen richtig Spaß beim Zuhören vermittelte. Einen guten Übergang fand der Chor nach der Pause mit dem Lied »Du passt so gut zu mir« von den Comedian Harmonists zu den Gastsängern »Thauern & Trio«.

Sänger Georg Thauern sowie die drei Musiker Markus Maurer, Peter Kros und Yokinobu Ishikawa brachten amüsante deutschsprachige Lieder aus den 1920er Jahren zu Gehör. Neben dem MFG 2017 als Gastgeber und dem Thauern Trio aus Marienmünster wirkte Christoph Grohmann am Klavier mit. Die Gesamtleistung lag in den Händen von Edwin Pröm. Der Vereinsvorsitzende Thomas Plugge meinte, dass nach so viel Musik mit Swing und Jazz bestimmt weitere begeisterte Menschen mitsingen möchten. Er lud alle ein, dienstags von 20 bis 22 Uhr im Musikzentrum »Am Werl 14« dabei zu sein. »Einfach vorbeikommen und schauen was passiert«, appellierte er, denn »Singen tut einfach gut.«