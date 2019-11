Museumsleiterin Christiane Hoffmann freute sich sehr, den aktuellen Direktor des Gymnasiums, Jörg Droste, den ehemaligen Leiter Fritz Müller mit seiner Frau und den bekannten Deutsch- und Erdkundelehrer Bernhard Helbig im Museum begrüßen zu können.

Der stellvertretende Bürgermeister Norbert Flaskamp freute sich, nach den offiziellen Feierlichkeiten im September viele bemerkenswerte Schülerkunstobjekte, im Museum aufwändig und wertig präsentiert, noch einmal in Ruhe ansehen zu können. Die Schule sei in den 50 Jahren immer hervorragend geführt worden, so dass dieses breite Spektrum zwischen Bildung, zeitaktuellen Thematiken und den prägenden Themen der Jahrzehnte ihren Niederschlag gefunden habe.

Direktor Jörg Droste betonte in seinem Grußwort seine Freude über die Ausstellung im Museum, die die Wertschätzung der schulischen Ergebnisse und ihrer Schüler zeige und auch, dass das Jubiläum auch die Wirkung von Schule in das weitere Leben der Menschen, die hier auf der Schule waren, geprägt habe. Dass Heimat und Zugehörigkeit gebildet werden konnten, zeige, dass diese zarten Bande auch noch nach Jahrzehnten tragen und bei einigen Ehemaligen zu vielen Reisekilometern zurück zum Einstein geführt hätten. Droste: »So positiv dieses Gefühl hier wirkt, ist leider zu bemerken, dass genau dies heute missbraucht wird, um auszugrenzen und zu spalten. Dieser Spaltung der Gesellschaft muss sich Schule heute stellen, um verbindend und wachsam zu wirken, damit diese Entwicklung überwunden werden kann.«

Wertschätzung der Ergebnisse

Museumsleiterin Christiane Hoffmann hob hervor, dass diese Ausstellung trotz der mannigfaltigen Belastungen, die das Jubiläum für Lehrer, Eltern und Schüler bedeutet hat, noch möglich gemacht wurde. Kunstlehrer Tobias Killguss und die Fachschaft Kunst hätten sich sehr eingesetzt und die Ausstellungsideen tatkräftig unterstützt. Gemeinsames im Sinne der Doppelstadt stärken, so würde sich auch das Museum als Stadtmuseum sehen, beispielsweise bei Schülern, die im Rahmen von museumspädagogischen Programmen für Themen der Stadt- und Kunstgeschichte ins Haus kommen. Hoffmann: »Die unterschiedlichen Entwicklungen, aber auch die Gemeinsamkeiten, seit Jahrhunderten gewachsen im Emssand und in ihrer Auenlandschaft, haben uns ähnlicher gemacht, als das heute gerne gemeint wird.« Sie erinnerte an den Start in die Schulgeschichte 1969. Damals war das Gymnasium in Rheda nur knapp schneller als letztlich die politische Vereinigung der beiden Stadtteile mit Lintel, St. Vit und Batenhorst. Dieses Thema wird sich am 1. Januar 2020 zum 50. Mal jähren. »Und so ist das Einstein-Gymnasium auch immer ein Gymnasium gewesen, das bis heute genauso für die Zukunft der Stadt und seiner Menschen steht wie die anderen Bildungseinrichtungen.«

Die Ausstellung ist noch bis zum 19. Januar während der Öffnungszeiten des Museums zu sehen, also mittwochs von 15 bis 18 Uhr, donnerstags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.