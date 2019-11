Es ist wieder Andreasmarkt in Rheda: »Extrem« heißt das Fahrgeschäft vor dem Rathaus. Foto: Stefan Lind

Rheda-Wiedenbrück (WB/stl). Na, so richtig voll war es am Freitag Nachmittag zur Eröffnung des Andreasmarktes in der Rhedaer Innenstadt noch nicht – aber die Besucher haben schließlich bis Sonntag Zeit.

So lange läuft die Innenstadtkirmes – diesmal auf drei Tage verkürzt, so dass es möglich war, Schausteller mit besonders attraktiven Fahrgeschäften zu verpflichten, die anschließend gleich zu den ersten Weihnachtsmärkten weiterfahren. 50 Beschicker haben sich in diesem Jahr eingefunden.

Was gibt es alles zu erleben? Zum Beispiel den Autoscooter auf dem Parkplatz vor dem Rathaus. Wer möchte, kann sich mit dem »Project 1« durch die Luft wirbeln lassen. Direkt vor dem Rathaus steht das Fahrgeschäft »Extrem«, das nicht nur wegen seiner enormen Ausmaße so heißen dürfte. Der Musikexpress »Star Club« ist in der Widumstraße zu finden. Natürlich gibt es auch für die Kinder ein Karussell. Das umstrittene Ponyreiten haben die Verantwortlichen ebenfalls zugelassen.

Zur offiziellen Eröffnung am späteren Nachmittag kam Bürgermeister Theo Mettenborg. Mit dabei hatte er die Verantwortlichen aus dem Rathaus sowie die Sprecher der Schaustellergemeinschaft. Es gab eine Verlosung für die Kinder, zu der die Schausteller die Preise gestiftet hatten. Anschließend gab es die lang ersehnten Freifahrten auf den Fahrgeschäften. Und überhaupt war am Freitag Familientag mit ermäßigten Preisen.

Der Samstag beginnt in Rheda traditionell mit dem Wochenmarkt. Aufgrund der Kirmes bauen die Markthändler ihre Stände von 7.30 bis 13 Uhr in den Straßen Großer Wall und Neuer Wall auf. Kirmestrubel ist an diesem Tag von 14 bis 23 Uhr. Ab 20 Uhr wird die Firma Pyrotechnik Schneider aus Goslar wieder ein Feuerwerk mit Musikuntermalung vom Dach des Rathauses abbrennen. Das Feuerwerk wird vom Rathausplatz aus gut zu sehen sein.

Am Sonntag hat die Kirmes von 14 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, danach schließen die Schausteller ihre Geschäfte und die Kirmes ist für dieses Jahr beendet.