Von Tim Bergheim

Rheda-Wiedenbrück (WB). »Das ist doch ein Brautkleid«, schoss es nicht wenigen Jecken durch den Kopf, als das neue Prinzenpaar stimmungsvollen Einzug ins Reethus hielt. Und Thorsten I. und Doris I. Hvala machten auch gar kein Geheimnis daraus, dass dem so war. Stolz zeigten sie sich an diesem Tag, an dem ihre Proklamation punktgenau mit der Feier des 19. Jahrestages ihrer kirchlichen Hochzeit zusammen fiel.

Eingebettet war der umjubelte Auftritt des Paares in eine schwungvolle Karnevalssitzung, zu der KG Helü und WCV Grüne Funken viele Jecken begrüßen konnten. Das machte schon früh in der Session Laune auf mehr.

" „Es lacht das Herz, es tobt der Saal, ja das ist Rheda-Wiedenbrücker Karneval.“ Motto des neuen Prinzenpaares "

»Es lacht das Herz, es tobt der Saal, ja das ist Rheda-Wiedenbrücker Karneval.«. So das Motto des neuen Prinzenpaares für seine Regentschaft. Und tobende Säle von oben zu sehen, ist für den Prinzen kein neuer Anblick: Thorsten Hvala ist beim WCV seit 2017 als Vizepräsident bei Sitzungen ganz vorn aktiv.

Seit mehr als 20 Jahren gehört der 44-Jährige nun schon den Grünen Funken an. So wie sich der Prinz, der beruflich die Styropor-Produktion eines heimischen Betriebes leitet, im Karneval einen Namen gemacht hat, kennen ihn auch 600 Mitglieder der Skigemeinschaft Wiedenbrück-Rheda in seiner Funktion des ersten Vorsitzenden als Aktivposten. »Und so ganz nebenbei« spielt Thorsten auch noch Tennis. Und wenn dann noch Freizeit übrig ist, engagiert er sich in der St.-Lambertus-Gemeinde. In Langenberg, wo das Paar zuhause ist.

Die Leidenschaft für das Skifahren teilt Thorsten I. mit seiner Doris

Die Leidenschaft für das Skifahren teilt Thorsten I. mit seiner Doris. Deren Alter blieb ein Geheimnis und wurde dezent mit »passend zum Prinzen« umschrieben. Die noch berufstätige Erzieherin ist seit Jahren aktive Karnevalistin in den Reihen des WCV.

»Immer strahlend, immer gut gelaunt«, hatte Helü-Präsident Thomas Huneke zuvor den scheidenden Tollitäten Franzl I. und Karin I. Lücke ein 1a-Abgangszeugnis ausgestellt. »Ihr habt den Karneval gelebt«, freute sich Thomas Huneke.

Gardemädchen bereits in bestechender Frühform

Gehörte der halbe Abend den Tollitäten, so sorgten die Gardemädchen in Rot und Grün, bereits in bestechender Frühform, für die nötigen karnevalistischen Farbtupfer, denen WCV-Solomariechen Annalena Lucarelli ein Glanzlicht aufsetzte. Auch der Rest des Programms hatte es in sich. So eroberte Shari Fanio bei ihrem ansteckenden Auftritt im sexy Outfit nicht nur die Herzen der Schlagerfans im Sturm. Ganz große Artistik, gepaart mit anarchischem Spaß, boten die beiden »Farellos«, unter anderem beim Seilchenspringen, zu Zweit auf dem Hoch-Einrad (!). Und die Lacher hatte Bauer Schulte Brömmelkamp auf seiner Seite, als er davon berichtete, wie er »mit dem Mais-Häcksler am Drive-In-Schalter bei McDonalds vorfuhr«.