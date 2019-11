Von Waltraud Leskovsek

Als im Spätsommer des letzten Jahres die beiden ihren »4840« Emskorn auf den Markt brachten, der nicht nur durch seine gute Qualität, sondern zudem durch eine besonders wertige Verpackung besticht, hatte niemand – und schon gar nicht die beiden selbst – vermutet, dass ihre 300 limitierten und durchnummerierten Flaschen des Emskorn so rasch über die Ladentheke gingen, dass sie sogar vielen Interessenten absagen mussten. In diesem Jahr wurden 400 Flaschen produziert, die es unter anderem noch bei Getränke Nickel und im Haus der schönen Dinge in der Langen Straße zu kaufen gibt.

Sonderedition kommt passend zur Weihnachtszeit

Doch der 30-jährige Dustin und der 38-jährige Thorsten haben ihr Produkt weiterentwickelt und passend zur Weihnachtszeit die Sonderedition herausgebracht. Der neue Korn erinnert mit seiner schönen Farbe an einen gemütlichen Kaminabend mit netten Freunden. Die Färbung entstand, weil der Emskorn ein Jahr lang im Eichenfass gelagert wurde. Zudem ist er milder im Geschmack und sollte pur bei Zimmertemperatur getrunken werden. Auch die Verpackung bekam eine noch hochwertigere Gestaltung.

»4840«-Logo wurde mit einem Prägestempel in Siegelwachs aufgebracht

Die sonst naturbelassenen Bretter, die die Flasche halten, sind nunmehr komplett schwarz und das »4840«-Logo wurde aufwendig mit einem Prägestempel in Siegelwachs aufgebracht. Jede Verpackung ist wie auch die Flaschen durchnummeriert – auf einem an der Verpackung hängenden Metallplättchen ist die Nummer in Handarbeit eingestempelt worden. So kommt jede Verpackung mit der richtigen Flasche zusammen und wird so noch einzigartiger.

Jede Flasche ist ein Unikat

Für 48,40 Euro ist der die Sonderedition zu haben. Das ihr Produkt nicht ganz günstig ist, darüber sind sich die beiden im Klaren. Doch das, was sie anbieten ist echte Handarbeit und ein echtes Stück Rheda-Wiedenbrück, das an die alte Postleitzahl 4840, die erste gemeinsame Postleitzahl von Rheda und Wiedenbrück, erinnert. In akribischer Kleinarbeit stellen sie die Verpackung her, beschriften von Hand und schrauben die Teile zusammen, damit jede Flasche einen festen Stand hat. Mit ganz viel Liebe zum Detail wird somit jede Flasche zum Unikat. Der Schriftzug auf der Flasche ist nun auch kein Etikett mehr, sondern im Siebdruckverfahren direkt auf die Flasche aufgebracht.

Der Verkauf der Sonderedition findet direkt über Dustin Schulz und Thorsten Terhechte statt. Die beiden nehmen Vorbestellungen per E-Mail unter der Adresse 4840@mail.de entgegen. Ab dem 21. November geht der Verkauf offiziell los. Frei nach dem Motto »Wer zuerst kommt...« wird die Sonderedition an die ersten 111 Vorbesteller gehen.

T-Shirts, Sweatshirts oder Pumpernickel in Planung

Und was haben die beiden sonst noch vor? »Zunächst einmal wird es im nächsten Winter einen zweijährig gelagerten Emskorn geben, der wahrscheinlich wieder völlig anders aussehen und schmecken wird«, erzählt Terhechte. Im Dezember möchten er und Dustin ausgiebig in Klausur gehen und sich ihre Ideen gegenseitig präsentieren, was man mit der Marke »4840« sonst noch so alles anstellen könnte. Vielleicht mal T-Shirts oder Sweatshirts oder Pumpernickel. Mal sehen, was sich die beiden innovativen Typen noch alles aus Liebe zu ihrer Heimatstadt einfallen lassen.