Von Elke Westerwalbesloh

Doch könne man die Gesamtsumme aller Schulen, rund 32 Millionen Euro, auf zehn Jahre strecken, ist er sich im Kreisausschuss sicher. Dort wurde die Summe erstmalig genannt und auch aufgedröselt.

11,8 Millionen für Sanierung des Reckenberg-Berufskollegs

Demnach sind für das gewerbliche Reckenberg-Berufskolleg am Sandberg in Wiedenbrück 11,8 Millionen für die Sanierung angesetzt. Darin enthalten sind unter anderem rund eine Million Euro für die energetische Sanierung der Lüftungsanlage, 650.000 Euro für die Außenanlagen, eineinhalb Millionen Euro für Fenstersanierungen am Schulgebäude, eine weitere Million für die Dämmung und Instandsetzung des Flachdaches an der Sporthalle, rund 1,8 Millionen Euro für den Brandschutz in Sporthalle und Schulgebäude etc.

Die Sanierung des Ems-Berufskollegs fällt schmaler aus und schlägt mit »nur« 3,8 Millionen Euro zu Buche. Dort ist ebenfalls der Austausch der Fenster geplant (900.000 Euro) und der Ausbau sowie die Entsorgung der KMF-Decken in den Klassenräumen und im Treppenhaus (885.000 Euro) und eine Investition in den Brandschutz (425.000 Euro) – als die größten Posten.

" „Nicht machbar.“ Helmut Kaltefleiter (CDU) "

Im Schulausschuss des Kreises zeigten sich die Mitglieder überrascht. Auch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sah etwa Helmut Kaltefleiter (CDU) als »nicht machbar« an. Angesichts der guten Baukonjunktur und des akuten Mangels an Fachkräften im Handwerk sei ein Sanierungsvorhaben in der Größe von 32 Millionen Euro nicht zu stemmen, erklärte er in der Sitzung.

Dr. Heinz-Josef Sökeland (CDU) ergänzte den Einwand seines Parteikollegen und schlug vor, erstmal alle Schulen genaustens zu untersuchen, um zu einem Konzept zu kommen. Das wiederum hält Kämmerer Kleinebekel für nicht machbar: »Mit nur zwei Hochbauingenieuren können wir nicht alle 18 kreiseigenen Schulen untersuchen«, merkte er an.

Zunächst stehen die Berufskollegs in Rheda-Wiedenbrück auf dem Plan, und für insgesamt 16,4 Millionen Euro in Gütersloh das Carl-Miele-Berufskolleg, das Reinhard-Mohn-Berufskolleg und die Michaelisschule für Menschen mit geistiger Behinderung in Kattenstroth.