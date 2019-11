In diesem Gebäude eines früheren Gefängnisses in Rheda-Wiedenbrück befindet sich seit 1994 die »Musikvollzugsanstalt«. Betroffen vom Einbruch ist nach WESTFALEN-BLATT-Informationen eine Band namens Orca. Der Schaden soll bei mehreren 1000 Euro liegen. Foto: Carsten Borgmeier/Archiv

Von Carsten Borgmeier

Rheda-Wiedenbrück (WB). Unbekannte Täter sind jetzt ausgerechnet in ein ehemaliges Gefängnis eingestiegen: Auf dem Hof Hauser im Rheda-Wiedenbrücker Ortsteil Lintel wurde jüngst ein Probenraum ausgeräumt, der früher mal Haftzelle gewesen war.

Die Fenster des alten Gefängnisses in roter Ziegelstein-Bauweise an der Varenseller Straße 69 sind noch wie früher vergittert. Doch das hat die Straftäter offenbar nicht davon abgehalten, Boxen, Schlagzeug und Verstärker aus einer der insgesamt 14 alten Zellen zu stehlen.

Täter sollen per Schlüssel hineingekommen sein

Nach Angaben der Polizei haben die Nutzer des Probenraums Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Das entwendete Musik-Equipment habe schätzungsweise einen Wert in Höhe von mehreren 1000 Euro, heißt es von der Polizei. Nach Informationen dieser Zeitung soll es allerdings keinerlei Einbruchsspuren geben. Heißt: Die Täter dürften über einen Schlüssel verfügt haben, mit dem sie sich Zugang verschafften.

Die Tat soll sich demnach zwischen Samstag, 9. November, und Mittwoch, 20. November, ereignet haben. In diesen Tagen hat die betroffene Band namens Orca wohl eine Probenpause eingelegt.

Boxen, Verstärker und Schlagzeug verschwunden

Hauptmieter des alten Knasts in der früheren Bauerschaft Lintel ist seit Mai 1994 der Jugendkulturring der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Leiter Sebastian Jerig, für die Vergabe der Probenräume zuständig, wollte sich auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage zu dem Vorgang nicht äußern. Auch von den Hofeigentümern, der Familie Hauser, gab es in der Sache keine Auskunft.

In Zeiten der Nazi-Diktaktur gehört das Gebäude zum Straflager Oberems. Die 22 Häftlinge werden in der Landwirtschaft eingesetzt. Foto: Carsten Borgmeier In Zeiten der Nazi-Diktaktur gehört das Gebäude zum Straflager Oberems. Die 22 Häftlinge werden in der Landwirtschaft eingesetzt. Foto: Carsten Borgmeier

Das Gebäude der jetzigen »Musikvollzugsanstalt«, kurz MVA, ist in der Vergangenheit als Außenstelle der JVA Bielefeld-Brackwede genutzt worden. Während der Hitler-Diktaktur (1933 bis 1945) war es eine von insgesamt 37 Dependencen des Straflagers Oberems. Nach jüngeren Forschungen von Dr. Jörg van Norden und Georg Härtich waren dort bis zu 22 Gefangene inhaftiert, die auf den umliegenden Höfen in der Landwirtschaft arbeiten mussten. Bei den Häftlingen soll es sich unter anderem um Deserteure gehandelt haben. Die Haftbedingungen waren nach Angaben der Historiker so hart, dass sich drei Verurteilte freiwillig zur Front meldeten.

Nach dem Aus des Gefängnisses in den 1980er Jahren stand das Gebäude auf dem Linteler Hof eine Zeit lang leer, bis der Jugendkulturring Rheda-Wiedenbrück das Gebäude anmietete, und dort ein Probenraum-Zentrum einzurichten. Nach einigen Umbauarbeiten enstand dort die MVA, in der sich Bands bei den dicken Zellenwänden um Lärmbelästigung von Anwohnern kaum sorgen müssen.

Wer als Zeuge zur Aufklärung des Einbruchs beitragen kann, sollte sich bei der Polizei unter Tel. 05241/8690 melden.