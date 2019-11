Irene und Lena waren nur einer der vielen Programmpunkte der Feierlichkeiten an der Gesamtschule, die jetzt mit dem Titel »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« ausgezeichnet wurde.

Es war ein buntes Treiben in der Mensa am Standort Rheda und in der Sporthalle am Standort Wiedenbrück. Und genau das war auch die Intention der Organisatoren. Es sollte bunt sein, bunt und vielfältig. Mit Sprüchen auf bunt bemalten Plakaten gegen Rassismus, Gewalt, Ausländerfeindlichkeit und Hass lief die gesamte Schülerschaft den »Weg der Toleranz« entlang und nahm an der Feier teil. Auf Kartons geschriebene negative Äußerungen, Beleidigungen und Vorurteile symbolisierten eine »Mauer der Diskriminierung«, eine Mauer, welche sich zwischen Menschen aufbaut und an dieser Schule keine Chance haben soll. Etliche SV-Schüler hatten als Initiatoren das Projekt angestoßen und die gesamte Schulgemeinschaft gebeten mitzumachen. In verschiedenen Projekten hatten sich Kinder und Jugendliche mit Themen rund um Ausgrenzung und Vorbehalte beschäftigt.

Die Schüler hatten sich ein aufwendiges Bühnenprogramm überlegt, das, zwischen den Reden der Verantwortlichen, für heitere Stimmung unter den Zuschauern sorgte. Nach dem Eröffnungstheaterstück »Zusammenhalt« von einer Schülergruppe standen die Schülersprecherinnen Iulia Susan und Franka Walberg am Rednerpult.

Der kommissarische Schulleiter Dominik Heikel sprach von einem bedeutenden Tag für die Schule. »Ihr erfüllt mich mit Stolz. Es ist schön, dass es so viele von euch mit Courage an unserer Schule gibt, die im täglichen Umgang zeigen, dass sie gegen Rassismus einstehen.«, sprach Heikel die Schülerschaft direkt an.

»Es sei ganz normal, dass es im Schulalltag auch zu Streit komme. Der muss aber gelingen, ohne den anderen herabzusetzen. Courage zeigen für ein tolerantes Miteinander«, betonten die SV-Lehrerinnen Nüket Ayaz und Mareike Tonwald.

Mehr als 800 Schulen in Nordrhein-Westfalen besitzen das Label laut Sabine Heidjann vom kommunalen Integrationszentrum des Kreises Gütersloh mittlerweile. Sie ist dafür zuständig, dieses Netzwerk aufzubauen, zu betreuen und zu pflegen. Auf der Bühne sagte sie zu den Rheda-Wiedenbrücker Schülern: »Ihr habt Euch den Titel wirklich verdient. Aber mit dem Zertifikat hört Rassismus nicht auf, sondern es ist nur ein gutes Zeichen.«