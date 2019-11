Die Publikation stellt erstmalig die prägenden Maler der sogenannten Wiedenbrücker Schule vor, die weit über Westfalen hinaus Spuren in Kirchen hinterlassen haben. Es handelt sich um den mittlerweile fünften Band der Reihe »Vergessene Künstler« der Herausgeber Brigitte und Rolf-Jürgen Spieker.

Vater Georg Goldkuhle und sein Sohn Eduard haben viel in der näheren Umgebung gewirkt. Von den Arbeiten in den katholischen Kirchen und Kapellen Wiedenbrücks oder in Batenhorst, St. Vit, Herzebrock, Langenberg, Friedrichsdorf, Bad Westernkotten, Lippstadt, Oelde, Warendorf und Werl ist nichts mehr vorhanden, bis auf den Kreuzweg in der Rietberger Franziskanerkirche. Aber trotz vieler Verluste haben anspruchsvolle Aufträge für Vater und Sohn Goldkuhle bewirkt, dass beider Namen fest mit bestimmten Arbeiten verbunden sind.

140 Jahre alte Arbeiten

Bei Georg Goldkuhle sind vor allem die seit 140 Jahren erhaltenen Medaillons im sauerländischen Schönholthausen und seine 120 Jahre alten Malereien in Neheim erwähnenswert. Seine Kunst der Farbgestaltung und Vergoldung lassen die weit mehr als 100 Jahre alten Wiedenbrücker Altare in (Büren-)Brenken, Erwitte, Herford und (Rüthen-)Langenstraße heute noch prachtvoll wirken – wie auch seine großformatigen, bilderreichen Kreuzwege in Paderborn, Bochum und Köln.

Eduard Goldkuhles Altäre, die er wie sein Vater in der Regel gemeinsam mit Wiedenbrücker Werkstätten schuf, stehen in Altenbeken, Dortmund, Duisburg-Buchholz, Emsbüren und Paderborn-Dahl. Seine Kreuzwege lösen sich von figurenreichen Darstellungen, verdichten sich immer mehr und spiegeln expressiv die Kriegserfahrungen des 20. Jahrhunderts wider. Besonders bemerkenswert sind seine im Laufe von 30 Jahren entstandenen Kirchenausmalungen, von denen einige nach Jahrzehnten der Übermalung wiederentdeckt und aufwändig restauriert wurden, zum Beispiel im Hamburger Mariendom, in der Verdener Propsteikirche, der Göttinger Pauluskirche mit dem riesigen Deckenfresko und im emsländischen Bawinkel als überwältigende Jugendstil-Ausmalung.

Das Buch, erschienen im Verlag Rasch in Bramsche, hat 104 Seiten und bietet neben dem ausführlichen Text auch 140 Fotos, darunter zahlreiche ganzseitige farbige und zum Teil erstmalig veröffentlichte historische Aufnahmen. Es ist in jeder guten Buchhandlung erhältlich oder bestellbar.

Die Wiedenbrücker Schule

Vater und Sohn Goldkuhle waren mitentscheidend für die Erfolge der Wiedenbrücker Schule: Der Vater Georg Goldkuhle (1849-1900), der als eine Art »Wunderkind« schon als Jugendlicher große Aufträge erhielt – und sein Sohn Eduard Goldkuhle (1878-1953), dessen bedeutende Kirchenraum-Gestaltungen vor einigen Jahren aufwändig wieder freigelegt wurden.

In Hamburg und Bremerhaven, Bawinkel und Emsbüren, Verden, Herford, Rinteln und Göttingen – und zwischen Sauerland, Ruhrgebiet, dem Hellweg und dem Paderborner Land bis nach Thüringen ins Eichsfeld: Mehr als 70 Jahre lang hat die deutschlandweit einzigartige Zusammenarbeit der Werkstätten die Grundlagen für die Erfolge der kleinen Stadt Wiedenbrück im Bereich der kirchlichen Kunst gelegt.